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TÜİK 2024 ENFLASYON ORANLARI: 6 aylık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK 2024 ENFLASYON ORANLARI: 6 aylık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

14:287/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı, 3 Ocak 2024’te açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladığında, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık oran netleşmiş olacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %44’e göre, 6 aylık enflasyon farkının %15,45 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansırken, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı ile maaş artışı belirlenecek.

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Temmuz-Kasım dönemi için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.

6 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.

Bu verinin ardından, Temmuz-Aralık dönemi arasındaki 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Temmuz-Kasım dönemi itibarıyla yüzde 14,58 oranında bir enflasyon farkı oluştu.

Ocak ayında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, bu yılın Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranına göre zam yapılacak.

5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşmiş oldu.

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