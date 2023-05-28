Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklara akın etti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK ve Anadolu Ajansı verilerine göre açılan sandık 2. tur seçim sonuçları ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı kim oldu? 2. Tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucunda kim önde, seçimi Erdoğan mı kazandı Kılıçdaroğlu mu? 2. tur seçimin kazananı kim olduğunu vatandaşlar hızlı bir şekilde Yenişafak seçim sayfasında öğreniyor.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. 14 Mayıs YSK kesin seçim sonuçları ise şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan - %49,52 Muharrem İnce - %0,43 Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88 Sinan Oğan - %5,17

14 Mayıs Erdoğan toplam ne kadar oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan - 27 milyon 133 bin 849 oy

14 Mayıs Kılıçdaroğlu toplam ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu - 24 milyon 595 bin 178 oy

14 Mayıs Sinan Oğan toplam ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan - 2 milyon 831 bin 239 oy

14 Mayıs Muharrem İnce ne kadar oy aldı?

Muharrem İnce - 235 bin 783 oy

Seçime katılma oranı yüzde kaç?

YSK verilerine göre, 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranıysa yüzde 87,04 oldu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçları partilerin oy oranları-milletvekili dağılımı

Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 35,6 ile 268 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,1 ile 50 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,8 ile 5 vekil kazandı. Oyların yüzde 35’ini alan Millet İttifakı ise 212 milletvekili ile TBMM’de yer alacak. Yüzde 25,3 oyla 169 milletvekili çıkan CHP, Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,7’yle 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 10,6 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis’e 65 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,8’ini alan Yeşil Sol Parti 61 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,7 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,4 oyla çıktı.

Meclis’te çoğunluk hangi ittifakta?

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 268, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.

Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 35’ini aldı. 6 partinin iki liste ile girdiği ittifak, 211 koltukla Meclis’te temsil edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy veren Yeşil Sol Parti seçmeni milletvekili seçimlerinde kendi partisini bölgede birinci parti yaptı.

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