Özgün

Anlık Açılan Sandık Sayısı: AA verilerine göre anlık oy oranları ve oy sayıları

2. Tur seçim sonuçları için milyonlarca seçmen bugün sandık başına gitti. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan % 49,5 oy alırken Millet İttifakı Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adayların hiç birin aranan çoğunluğa ulaşamadığından cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura gitti. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bugün, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye geneli 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Anlık Türkiye Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanıyor.

17:51 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AA verilerine göre Anlık Türkiye Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oy oranları

AA verilerine göre Anlık Türkiye Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oy oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklara akın etti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK ve Anadolu Ajansı verilerine göre açılan sandık
ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı kim oldu? 2. Tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

28 Mayıs 2023 Pazar günü
ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucunda kim önde, seçimi Erdoğan mı kazandı Kılıçdaroğlu mu? 2. tur seçimin kazananı kim olduğunu vatandaşlar hızlı bir şekilde Yenişafak seçim sayfasında öğreniyor.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. 14 Mayıs YSK kesin seçim sonuçları ise şu şekilde:

  1. Recep Tayyip Erdoğan - %49,52
  2. Muharrem İnce - %0,43
  3. Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88
  4. Sinan Oğan - %5,17

14 Mayıs Erdoğan toplam ne kadar oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan - 27 milyon 133 bin 849 oy

14 Mayıs Kılıçdaroğlu toplam ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu - 24 milyon 595 bin 178 oy

14 Mayıs Sinan Oğan toplam ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan - 2 milyon 831 bin 239 oy

14 Mayıs Muharrem İnce ne kadar oy aldı?

Muharrem İnce - 235 bin 783 oy

Seçime katılma oranı yüzde kaç?

YSK verilerine göre, 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranıysa yüzde 87,04 oldu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçları partilerin oy oranları-milletvekili dağılımı

Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 35,6 ile 268 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,1 ile 50 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,8 ile 5 vekil kazandı. Oyların yüzde 35’ini alan Millet İttifakı ise 212 milletvekili ile TBMM’de yer alacak. Yüzde 25,3 oyla 169 milletvekili çıkan CHP, Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,7’yle 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 10,6 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis’e 65 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,8’ini alan Yeşil Sol Parti 61 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,7 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,4 oyla çıktı.

Meclis’te çoğunluk hangi ittifakta?

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 268, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.

Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 35’ini aldı. 6 partinin iki liste ile girdiği ittifak, 211 koltukla Meclis’te temsil edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy veren Yeşil Sol Parti seçmeni milletvekili seçimlerinde kendi partisini bölgede birinci parti yaptı.

Sandıktan CHP ve HDP’ye şok

CHP, listelerinde 6'lı Masa'nın ortaklarına da yer vermesine rağmen 2018 seçimlerine göre oylarını sadece yüzde 2,3 oranında artırabilirken, HDP’nin oyları yüzde 3,2 eridi. Yüzde 25,3 oy alan CHP, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli dahil 20 ilde hiç vekil çıkaramadı. HDP’nin halefi Yeşil Sol Parti ise HDP’nin 67 olan milletvekili sayısını 61’e düşürdü. 2018’de yüzde 11,7 oy alan HDP, bu seçimde toplam yüzde 8,8 oy alabildi.

#AA
#Anlık Türkiye Seçim Sonuçları
#Erdoğan oy sayısı
#Kılıçdaroğlu oy oranları
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
28 Mayıs 2. tur seçim sonuçları son dakika açıklanıyor: İlk sandık sonuçları kim önde?