ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var? Hangi ülkelerde hangi üsler var ve nerede?

ABD'nin bölgedeki askeri üsleri, ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalarla oluşturulmuş, bazı üsler ise toprak sahibi devletin izni olmadan kurulmuş ve bazen yasa dışı olarak kabul edilebiliyor. Bu üslerin yer aldığı ülkeler arasında İsrail, Türkiye, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Irak, Suriye, Cibuti ve Mısır bulunuyor. ABD’nin Orta Doğu'daki askeri üsleri, bölgedeki güvenlik stratejilerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.





ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ ÜSLERİ?

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin sayısı, bölgedeki stratejik önemin bir göstergesi olarak 55 civarındadır. Bu üsler farklı kategorilere ayrılabilir ve bazıları ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalarla kurulmuşken, diğerleri çoğu zaman gizli ve yasa dışı olabiliyor.

İşte bu üslerin bazıları:

İsrail: Küçük ve anti-balistik füze sistemleriyle desteklenen üsler bulunuyor. Dimona Radar Tesisi ve Mashabim Hava Üssü bunlara örnektir.

Bahreyn: 5. Filo'ya ev sahipliği yapan üsler, Şeyh İsa Hava Üssü, Muharraq Hava Üssü.

Kuveyt: Ali Al-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan, Camp Buehring ve Camp Patriot.

Umman : Rafo Masirah, Maskat Uluslararası Havaalanı ve diğer üsler.

Katar: El Udeid Hava Üssü, Camp Al Sayliyah.

Suudi Arabistan: İskan Köyü Yerleşkesi.

BAE : El Zafra Hava Üssü, Fujairah Deniz Üssü, Cebel Ali Limanı.

Ürdün: Muvaffak Salti Hava Üssü, Burj (Kule) 22.

Irak: Ayn El Esad Hava Üssü, Harir Askeri Üssü ve diğer üsler.

Suriye: 20'den fazla ABD üssü, en önemli üsler El Tanf, Tel Abyad, Rimelan, Kobani gibi bölgelerde.

Cibuti: Camp Lemonnier Askeri Üssü.

Mısır: Kahire'deki tıbbi araştırma tesisi.

TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ NEREDE?

1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Amaç: Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.

2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü: NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Amaç: Erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.

3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü: NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye’deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

Amaç: Kara kuvvetlerine yönelik stratejik planlama ve NATO içi komuta koordinasyonu.

ABD’li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.







