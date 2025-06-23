ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var? Hangi ülkelerde hangi üsler var ve nerede?

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, bölgenin stratejik önemiyle paralel olarak büyük bir ağırlık taşıyor. Bölgede en az 55 askeri üs bulunuyor ve bu üslerin bir kısmı resmi olarak açıklanırken, bazılarının varlığı gizli tutuluyor. Peki ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri nerede? Türkiye'de kaç ABD üssü var? İşte ABD'nin ülkelerdeki üstleri ve konumları.
ABD'nin bölgedeki askeri üsleri, ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalarla oluşturulmuş, bazı üsler ise toprak sahibi devletin izni olmadan kurulmuş ve bazen yasa dışı olarak kabul edilebiliyor. Bu üslerin yer aldığı ülkeler arasında İsrail, Türkiye, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Irak, Suriye, Cibuti ve Mısır bulunuyor. ABD’nin Orta Doğu'daki askeri üsleri, bölgedeki güvenlik stratejilerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.
ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ ÜSLERİ?
ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin sayısı, bölgedeki stratejik önemin bir göstergesi olarak 55 civarındadır. Bu üsler farklı kategorilere ayrılabilir ve bazıları ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalarla kurulmuşken, diğerleri çoğu zaman gizli ve yasa dışı olabiliyor.
TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ NEREDE?
Statüsü: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.
Kullanım Hakkı: 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.
Amaç: Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları.
Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.
Statüsü: NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.
Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.
Amaç: Erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri.
Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.
Statüsü: NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.
Kullanım Hakkı: Türkiye’deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.
Amaç: Kara kuvvetlerine yönelik stratejik planlama ve NATO içi komuta koordinasyonu.
ABD’li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.