Binlerce Amerikan askeri burada konuşlanmıştır ve üs, Afganistan, Irak ve Suriye operasyonlarında aktif rol oynamıştır.

Binlerce Amerikan askeri burada konuşlanmıştır ve üs, Afganistan, Irak ve Suriye operasyonlarında aktif rol oynamıştır.

El Udeid Hava Üssü, Doha'nın 40 kilometre güneybatısında bulunur ve 4050 metrelik pistiyle bölgedeki en uzun piste sahiptir.

El Udeid Hava Üssü, Doha'nın 40 kilometre güneybatısında bulunur ve 4050 metrelik pistiyle bölgedeki en uzun piste sahiptir.

ve Camp Al Sayliyah Ordu Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli askeri noktaları arasında yer alır. 1997 yılında inşa edilen

ve Camp Al Sayliyah Ordu Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli askeri noktaları arasında yer alır. 1997 yılında inşa edilen

Doha’ya daha yakın olan Camp Al Sayliyah ise lojistik destek ve mühimmat depolama amaçlı kullanılmıştır. Özellikle İran tehdidine karşı bu üslerin stratejik önemi son dönemde yeniden gündeme gelmiştir.