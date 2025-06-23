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El Udeid Hava Üssü ve Al Sayliyah Ordu Üssü nerede? Katar El Udeid Hava Üssü haritadaki yeri ve stratejik önemi

El Udeid Hava Üssü ve Al Sayliyah Ordu Üssü nerede? Katar El Udeid Hava Üssü haritadaki yeri ve stratejik önemi

20:4523/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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El Udeid Hava Üssü
El Udeid Hava Üssü

Katar'ın başkenti Doha sınırları içerisinde yer alan El Udeid Hava Üssü ile Al Sayliyah Ordu Üssü'nün ABD'nin bölgedeki en büyük hava üstlerinden olduğu biliniyor. Özellikle İran'ın El Udeid Hava Üssü'ne yönelik saldırısı ile bu üslerin nerede olduğu, haritadaki konumu ve stratejik önemi de merak edildi. İşte ABD'nin Katar'daki El Udeid Hava Üssü ve Al Sayliyah Ordu Üssü hakkındaki bilgiler.

Katar’ın başkenti Doha
yakınlarında yer alan El Udeid Hava Üssü
ve Camp Al Sayliyah Ordu Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli askeri noktaları arasında yer alır. 1997 yılında inşa edilen
El Udeid Hava Üssü, Doha'nın 40 kilometre güneybatısında bulunur ve 4050 metrelik pistiyle bölgedeki en uzun piste sahiptir.
Binlerce Amerikan askeri burada konuşlanmıştır ve üs, Afganistan, Irak ve Suriye operasyonlarında aktif rol oynamıştır.

Doha’ya daha yakın olan Camp Al Sayliyah ise lojistik destek ve mühimmat depolama amaçlı kullanılmıştır. Özellikle İran tehdidine karşı bu üslerin stratejik önemi son dönemde yeniden gündeme gelmiştir.


Stratejik önemi

Orta Doğu’daki en büyük ABD hava üslerinden biridir.

Yaklaşık 10 bin ABD ve koalisyon askeri barındırır.

Üste B-52 bombardıman uçakları, tank uçakları, erken uyarı uçakları (AWACS) ve çeşitli destek unsurları konuşlanmıştır.

4050 metrelik pisti, Orta Doğu’daki en uzun pist olup ağır kargo ve bombardıman uçaklarına uygundur.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargâhı zaman zaman bu üsten yönetilmektedir.

Afganistan, Irak ve Suriye’deki operasyonlarda aktif olarak kullanılmıştır.

İran ile gerilimin arttığı dönemlerde hava operasyonlarının merkezlerinden biri olmuştur.




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El Udeid Hava Üssü ve Al Sayliyah Ordu Üssü nerede? Katar El Udeid Hava Üssü haritadaki yeri ve stratejik önemi