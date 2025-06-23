Katar'ın başkenti Doha sınırları içerisinde yer alan El Udeid Hava Üssü ile Al Sayliyah Ordu Üssü'nün ABD'nin bölgedeki en büyük hava üstlerinden olduğu biliniyor. Özellikle İran'ın El Udeid Hava Üssü'ne yönelik saldırısı ile bu üslerin nerede olduğu, haritadaki konumu ve stratejik önemi de merak edildi. İşte ABD'nin Katar'daki El Udeid Hava Üssü ve Al Sayliyah Ordu Üssü hakkındaki bilgiler.
Doha’ya daha yakın olan Camp Al Sayliyah ise lojistik destek ve mühimmat depolama amaçlı kullanılmıştır. Özellikle İran tehdidine karşı bu üslerin stratejik önemi son dönemde yeniden gündeme gelmiştir.
Stratejik önemi
Orta Doğu’daki en büyük ABD hava üslerinden biridir.
Yaklaşık 10 bin ABD ve koalisyon askeri barındırır.
Üste B-52 bombardıman uçakları, tank uçakları, erken uyarı uçakları (AWACS) ve çeşitli destek unsurları konuşlanmıştır.
4050 metrelik pisti, Orta Doğu’daki en uzun pist olup ağır kargo ve bombardıman uçaklarına uygundur.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargâhı zaman zaman bu üsten yönetilmektedir.
Afganistan, Irak ve Suriye’deki operasyonlarda aktif olarak kullanılmıştır.
İran ile gerilimin arttığı dönemlerde hava operasyonlarının merkezlerinden biri olmuştur.