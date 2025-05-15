Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Afrika ikiye mi ayrılıyor? Yeni bir okyanus nasıl oluşuyor?

Afrika ikiye mi ayrılıyor? Yeni bir okyanus nasıl oluşuyor?

11:2115/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bilim dünyası, Afrika'nın kalbinde sessiz ama büyük bir dönüşüme tanıklık ediyor. Etiyopya çölünde 2005 yılında ortaya çıkan 56 kilometre uzunluğundaki devasa yarık bir sürecin işaretçisi olabilir. Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor? Doğu Afrika'da yaşanan jeolojik değişim ne anlama geliyor? Yeni bir okyanus doğabilir mi? Bu oluşum bölge ülkeleri için ne ifade ediyor?

Bilim dünyası, Afrika'nın kalbinde sessiz ama büyük bir dönüşüme tanıklık ediyor. Etiyopya çölünde 2005 yılında ortaya çıkan 56 kilometre uzunluğundaki devasa yarık, milyonlarca yıl sürecek bir sürecin habercisi olabilir: Afrika kıtasının doğu kısmı ayrılıyor ve yeni bir okyanus oluşuyor.

YENİ BİR OKYANUS MU GELİYOR?

Doğu Afrika Rift Vadisi’nde gözlemlenen bu tektonik hareketlilik, Afrika, Somali ve Arap levhalarının birbirinden uzaklaşmasıyla meydana geliyor. Her yıl yalnızca birkaç milimetre ilerleyen bu ayrışma, zamanla Afar bölgesinin çökmesine yol açacak. Jeologlara göre bu süreç sonunda bölge, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nden gelen sularla dolarak yepyeni bir okyanusa ev sahipliği yapacak.

AFRİKA'NIN COĞRAFYASI DEĞİŞECEK Mİ?

Uzmanlar, bu hareketliliğin sonucunda Afrika’nın doğu kısmının zamanla ana karadan koparak ayrı bir kıta haline geleceğini belirtiyor. Oluşacak yeni kara parçası, farklı bir kıyı şeridi kazanırken, günümüz haritalarında köklü değişikliklerin yaşanması da kaçınılmaz görünüyor.

PROF. MACDONALD: "EKONOMİK FIRSATLAR DOĞACAK"

Kaliforniya Üniversitesi’nden deniz jeofizikçisi Prof. Ken Macdonald, bu jeolojik sürecin milyonlarca yıl süreceğine dikkat çekiyor. Ancak sürecin sonunda doğacak yeni kıyı hatlarının, Afrika ülkeleri için büyük ekonomik fırsatlar yaratabileceğini vurguluyor. Yeni limanlar, ticaret yolları ve deniz ulaşım ağları, bölge ekonomilerinin kaderini tamamen değiştirebilir.


#Afrika
#okyanus
#Kıta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI: Listede Türkiye’den hangi şehirler yer aldı?