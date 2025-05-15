Afrika ikiye mi ayrılıyor? Yeni bir okyanus nasıl oluşuyor?

Bilim dünyası, Afrika'nın kalbinde sessiz ama büyük bir dönüşüme tanıklık ediyor. Etiyopya çölünde 2005 yılında ortaya çıkan 56 kilometre uzunluğundaki devasa yarık, milyonlarca yıl sürecek bir sürecin habercisi olabilir: Afrika kıtasının doğu kısmı ayrılıyor ve yeni bir okyanus oluşuyor.

YENİ BİR OKYANUS MU GELİYOR?

Doğu Afrika Rift Vadisi’nde gözlemlenen bu tektonik hareketlilik, Afrika, Somali ve Arap levhalarının birbirinden uzaklaşmasıyla meydana geliyor. Her yıl yalnızca birkaç milimetre ilerleyen bu ayrışma, zamanla Afar bölgesinin çökmesine yol açacak. Jeologlara göre bu süreç sonunda bölge, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nden gelen sularla dolarak yepyeni bir okyanusa ev sahipliği yapacak.

AFRİKA'NIN COĞRAFYASI DEĞİŞECEK Mİ?

Uzmanlar, bu hareketliliğin sonucunda Afrika’nın doğu kısmının zamanla ana karadan koparak ayrı bir kıta haline geleceğini belirtiyor. Oluşacak yeni kara parçası, farklı bir kıyı şeridi kazanırken, günümüz haritalarında köklü değişikliklerin yaşanması da kaçınılmaz görünüyor.

PROF. MACDONALD: "EKONOMİK FIRSATLAR DOĞACAK"

Kaliforniya Üniversitesi’nden deniz jeofizikçisi Prof. Ken Macdonald, bu jeolojik sürecin milyonlarca yıl süreceğine dikkat çekiyor. Ancak sürecin sonunda doğacak yeni kıyı hatlarının, Afrika ülkeleri için büyük ekonomik fırsatlar yaratabileceğini vurguluyor. Yeni limanlar, ticaret yolları ve deniz ulaşım ağları, bölge ekonomilerinin kaderini tamamen değiştirebilir.



