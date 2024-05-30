Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; “Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları’nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. “Gökyüzünden üveyikler uçar’ diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. ‘Sen de buraya’ dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar’ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim.” Girenlerin yüzde doksan dokuzu bırakıyor. Fakat o devam ediyor ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynuyor. Çok geçmeden Ankara'da Hacettepe Devlet Konservautarı'nda okuyor. Sonrasında on üç sene boyunca devlet tiyatrosunda bir çok oyunda rol alıyor. Uzunca bir zamandan sonra Atıf Yılmaz'dan bir film teklifi alıyor. İşte o zaman İlk filmi Mine ile sinemaya adım atmış oluyor.