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Oyuncu Ahmet Uğurlu kimdir?

Oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir. İşte Ahmet Uğurlu'nun hayatı.

15:16 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:16 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Uğurlu
Ahmet Uğurlu

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 yılında Konya’da dünyaya geldi. Ahmet Uğurlu’nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı. Babası tayinen Konya’ya gelip burada yaşarlarken, Ahmet Uğurlu ilk okula başlamadan Bursa’ya tayini çıkar, böylece Ahmet Uğurlu'nun gençliğinin büyük bir kısmı Bursa'da geçer. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Resim bölümünü kazanıyor.

Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; “Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları’nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. “Gökyüzünden üveyikler uçar’ diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. ‘Sen de buraya’ dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar’ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim.” Girenlerin yüzde doksan dokuzu bırakıyor. Fakat o devam ediyor ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynuyor. Çok geçmeden Ankara'da Hacettepe Devlet Konservautarı'nda okuyor. Sonrasında on üç sene boyunca devlet tiyatrosunda bir çok oyunda rol alıyor. Uzunca bir zamandan sonra Atıf Yılmaz'dan bir film teklifi alıyor. İşte o zaman İlk filmi Mine ile sinemaya adım atmış oluyor.

Ahmet Uğurlu, Necef Uğurlu ile evli ve Orhan adında bir oğlu var. 1991 yılında boşandılar. Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 tarihide 71 yaşında hayatını kaybetti.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

2004 - Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 - Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

1993 - Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 - Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 - İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 - Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 - Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Kunduz Kürk: Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 - Duruşma: Franz Kafka André GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 - Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Rol aldığı film ve diziler :

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

Oyuncu (18)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi)

2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi)

2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi)

2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)

1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi)

1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi)

1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi)

1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi)

1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)



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Oyuncu Ahmet Uğurlu kimdir?