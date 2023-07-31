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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak sorusu arama motoru üzerinden sorgulanıyor. 10 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu 6 hafta sürecek. Bu sürenin ardından yaz okulu sınavları yapılacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte sınav tarihi...

16:05 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

AÖF yaz okulu sınavları Anadolu üniversitesi 7 haftalık AÖF yaz okulu devam ederken merak ediliyor. AÖF yaz okulu ardından öğrencileri belirlenen tarihte AÖF yaz okulu sınavı için katılım sağlayacaklar. AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı tarihleri

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI 2023?

Yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



#aöf
#açık öğretim fakültesi
#aöf yaz okulu
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