Aydın seçim sonuçları 2024

Adana Seçim Sonuçları 2024
Aydın Belediye Başkanı Adayları 2024
- Mustafa Savaş AK Parti
- Özlem Çerçioğlu CHP
- Özer Kayalı İYİ Parti
- Suzan Koç DEM
- Fatih Karahan SP
- Serdal Bulut YRP
Aydın seçim sonuçları adayların oy oranları
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Aydın'da AK Parti adayı Mustafa Savaş, CHP adayı Özlem Çerçioğlu ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeğden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Mustafa Savaş kimdir?
Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın Çine'de doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Savaş, Halk Bankasında müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı görevlerinden sonra 2002-2015 yılları arasında Halkbank genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.
15 yıllık bankacılık döneminde Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar Arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Savaş, 2015 yılında Aydın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.
AK Parti MKYK üyeliği yapan Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2015-2017 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevinde bulunan ve 27. Dönem TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına seçilen Savaş, halen bu görevi sürdürmektedir. Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Özlem Çerçioğlu kimdir?
Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında çalışmalar yapan Çerçioğlu, Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisinde Parti Meclisi üyeliği de yaptı. 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.
Aydın seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?
Aydın seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu %53,9 oy oranı ile Aydın belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş ise oyların %43,7'sini almıştı.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 - AK Parti
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - DEM Parti
10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
29 - Aydınlık Demokrasi Partisi
30 - MHP
31 - TİP
32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
33 - Saadet Partisi
34 - Vatan Partisi
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Aydın hakkında genel bilgiler
Aydın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve zengin tarihi, verimli toprakları, sıcak iklimi ile bilinen bir şehirdir. Antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın, özellikle Efes, Milet ve Didim gibi antik kentleri, sıcak su kaynakları, zeytinlikleri ve incir bahçeleri ile ünlüdür. İşte Aydın hakkında bazı önemli bilgiler:
Aydın, Ege Denizi'nin güneyinde, Menderes Nehri'nin verimli vadisinde yer alır. İklimi, Akdeniz iklimi özelliklerini gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. Bu iklim koşulları, bölgede tarım için elverişli bir ortam sağlar.
EkonomiAydın'ın ekonomisi, başlıca tarım, turizm ve jeotermal enerjiye dayanır. Bölge, Türkiye'nin en önemli incir ve zeytin üretim merkezlerinden biridir. Ayrıca, pamuk, tütün ve çeşitli sebze meyveler de önemli tarım ürünlerindendir. Kuşadası ve Didim gibi sahil kasabaları, bölge turizminin can damarlarıdır. Jeotermal enerji kaynakları, hem tarımsal faaliyetlerde hem de termal turizmde kullanılır.
Aydın, antik çağlardan itibaren Anadolu'nun en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Didim'deki Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti gibi tarihi yerler, bölgenin zengin tarihini yansıtır. Aydın Müzesi, bölgeden çıkarılan arkeolojik eserleri sergileyerek tarihe ışık tutar.
Aydın, hem kültürel hem de doğal güzellikleri ile turistler için çekici bir destinasyondur. Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır ve her yıl binlerce ziyaretçi çeker. Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri, güzel plajları ve turistik tesisleri ile bilinir. Karacasu'daki Afrodisias Antik Kenti ve Nazilli'deki Buharkent kaplıcaları da ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunar.
Aydın mutfağı, Ege Bölgesi'nin zengin yemek kültürünü yansıtır. Zeytinyağlılar, sebze yemekleri, keşkek, incirli tatlılar bölgenin gastronomi turizminde önemli bir yer tutar.
Aydın, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve canlı turizm sektörü ile Ege Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biridir. Hem kültürel hem de doğa odaklı tatil arayanlar için çeşitli imkanlar sunar.