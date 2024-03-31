Aydın seçim sonuçları 2024

Aydın belediye başkan adayları oy oranları 2024 yerel seçim sonuçları ile belli olmakta. Aydın seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, il, ilçe, genel meclisi, belediye meclisi seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Aydın seçim sonuçları yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına giden seçmenlerin gündeminde. Belediye başkan adayları oy oranları ile belediye başkanı kim oldu, seçimi kim hangi aday kazandı? sorularının cevabı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netlik kazanıyor. Aydın 2024 seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında.

Adana Seçim Sonuçları 2024

31 Mart Aydın yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Aydın 2024 yerel seçim sonuçları , adayların ve partilerin oy oranları ile 31 Mart 2024 yerel seçim sonucuna göre Aydın belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusun cevabı da netlik kazanacak.

Aydın Belediye Başkanı Adayları 2024

Mustafa Savaş AK Parti

Özlem Çerçioğlu CHP

Özer Kayalı İYİ Parti

Suzan Koç DEM

Fatih Karahan SP

Serdal Bulut YRP

Aydın seçim sonuçları adayların oy oranları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Aydın'da AK Parti adayı Mustafa Savaş, CHP adayı Özlem Çerçioğlu ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeğden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa Savaş kimdir?

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın Çine'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Savaş, Halk Bankasında müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı görevlerinden sonra 2002-2015 yılları arasında Halkbank genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

15 yıllık bankacılık döneminde Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar Arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Savaş, 2015 yılında Aydın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

AK Parti MKYK üyeliği yapan Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2015-2017 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevinde bulunan ve 27. Dönem TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına seçilen Savaş, halen bu görevi sürdürmektedir. Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında çalışmalar yapan Çerçioğlu, Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisinde Parti Meclisi üyeliği de yaptı. 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

Aydın seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?

Aydın seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu %53,9 oy oranı ile Aydın belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş ise oyların %43,7'sini almıştı.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

1 - AK Parti

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - DEM Parti

10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

29 - Aydınlık Demokrasi Partisi

30 - MHP

31 - TİP

32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)

33 - Saadet Partisi

34 - Vatan Partisi

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Aydın hakkında genel bilgiler

Aydın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve zengin tarihi, verimli toprakları, sıcak iklimi ile bilinen bir şehirdir. Antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın, özellikle Efes, Milet ve Didim gibi antik kentleri, sıcak su kaynakları, zeytinlikleri ve incir bahçeleri ile ünlüdür. İşte Aydın hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Aydın, Ege Denizi'nin güneyinde, Menderes Nehri'nin verimli vadisinde yer alır. İklimi, Akdeniz iklimi özelliklerini gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. Bu iklim koşulları, bölgede tarım için elverişli bir ortam sağlar.

EkonomiAydın'ın ekonomisi, başlıca tarım, turizm ve jeotermal enerjiye dayanır. Bölge, Türkiye'nin en önemli incir ve zeytin üretim merkezlerinden biridir. Ayrıca, pamuk, tütün ve çeşitli sebze meyveler de önemli tarım ürünlerindendir. Kuşadası ve Didim gibi sahil kasabaları, bölge turizminin can damarlarıdır. Jeotermal enerji kaynakları, hem tarımsal faaliyetlerde hem de termal turizmde kullanılır.

Tarih ve Kültür

Aydın, antik çağlardan itibaren Anadolu'nun en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Didim'deki Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti gibi tarihi yerler, bölgenin zengin tarihini yansıtır. Aydın Müzesi, bölgeden çıkarılan arkeolojik eserleri sergileyerek tarihe ışık tutar.

Turizm

Aydın, hem kültürel hem de doğal güzellikleri ile turistler için çekici bir destinasyondur. Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır ve her yıl binlerce ziyaretçi çeker. Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri, güzel plajları ve turistik tesisleri ile bilinir. Karacasu'daki Afrodisias Antik Kenti ve Nazilli'deki Buharkent kaplıcaları da ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunar.

Yemek Kültürü

Aydın mutfağı, Ege Bölgesi'nin zengin yemek kültürünü yansıtır. Zeytinyağlılar, sebze yemekleri, keşkek, incirli tatlılar bölgenin gastronomi turizminde önemli bir yer tutar.