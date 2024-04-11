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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Ramazan Bayramı'nın yarın başlayacak olmasıyla birlikte gündeme bazı sorular geldi. Arabasıyla yola çıkacaklar Bayramda hangi otoyollar ücretsiz? 10 - 11 - 12 Nisan Ramazan Bayramı'nda yollar bedava mı? sorularına cevap aramaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar ne zamana kadar bedava? İşte 9 günlük bayram tatilinde otoyollar hakkında bilinmesi gerekenler

09:30 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Köprü ve otoyollar
Köprü ve otoyollar

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Karara göre; Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Arabasıyla seyahat edecek olanlar bayramda hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayram'ında hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda ücretsiz olacak köprüler ve otoyollara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLİ Mİ?

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.



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