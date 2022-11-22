Gaziantep kura çekimi canlı yayın: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 20 Kasım Pazar günü Gaziantep'te çekilmeye başladı. Gaziantep TOKİ kura çekilişi bugün de devam ediyor. Peki Gaziantep TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

GAZİANTEP CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

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GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI

Gaziantep TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

GAZİANTEP HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek.

Araban

İshaliye

Karkamış

Nizip

Nurdağı

Oğuzeli

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Şahinbey

Şehitkamil

Yavuzeli

TOKİ KURA TARİHLERİ

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut– Gaziantep devam edecek

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut– Gaziantep devam edecek

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut