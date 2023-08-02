Çocuğum hangi okula düştü sorusu velilerin araştırdığı konular arasında. Anaokuluna bu yıl başlayacak olan veliler, çocuğum hangi okula gidecek? sorusuna cevap arıyor. Çoçuğun hangi okula kayıt yapılacağı okulların açılışana az bir süre kala merak ediliyor. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Böylelikle hem anaokuluna hem de ilkokul 1. sınıfa yeni kayıt yaptıracak çocukların hangi okula düştüğü hızlı bir şekilde öğrenilmekte.

Çocuğum hangi okula gidecek?

2023 – 2024 eğitim yılında çocuğunun hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu dijital servislerden biri olan e-Okul ’a bakabilir ya da adreslerine göre okul sorgulama yapabilirler. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.

Aşağıdaki link üzerinden gerekli bilgileri doldurarak e-Okul adrese dayalı lise sorgulama ekranı na erişebilirsiniz.

Çocuğun hangi okula kaydı çıktığını nasıl öğrenebilirim?

E-devlet üzerinden okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 5.sınıf kayıt sorgulama yapılabiliyor. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyen velilerin ise https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ilkogretim-okullari-adrese-gore-kayit-okulu-sorgulama-e-kayit linkine tıklamaları gerekiyor.

T.C Kimlik no ile hangi okula gideceğini öğrenme?

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Adrese Göre Okul Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çocuklarının hangi okula gittiğini ikametgah adresine göre sorgulamak isteyenler üst kısımda paylaştığımız adrese girerek, Veli Bilgilendirme ekranına gelmelidirler. Burada çocuklarının kimlik numaraları ile birlikte doğum tarihlerini yazdıklarında, hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebilirler.

Adrese Göre Okul Kaydı Hangi Okulları Kapsamaktadır?

Okul kayıtları adrese göre sistem tarafından yapıldığı için, çocuğunu bağlı bulunduğu okula değil de başka bir okula kayıt ettirmek isteyen veliler ikamet değişikliklerini okul kayıt tarihi başlamadan önce yapmalıdırlar. Adrese bağlı okul kaydı uygulaması sadece devlet okullarında geçerli olup, özel okullarda böyle bir durum yoktur.

Özel okulların yanı sıra imam hatip okullarında otomatik kayıt uygulaması yoktur. Çocuklarını bu okullara kayıt ettirmek isteyen veliler, taşınmalarına gerek kalmadan istedikleri okulun müdürlüğüne giderek kayıt yapabilirler. E-Okul sorgulamalarında herhangi bir okula kaydı yapılmamış öğrenciler için nüfus müdürlüklerine gidilmeli ve adres araştırması yapılmalıdır.

Adrese Göre Okul Listesi

Birinci ve beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, ikametgah adreslerine en yakın yerdeki okula göre sistem üzerinden yapılır. Velilerin bunun için herhangi bir belge getirmesine ya da bir işlem yapmasına gerek yoktur. Eskiden ikametgah adresi ve kimlik gibi belgelerle okula gidilir ve öğrencinin kayıt işlemi yapılırdı. Yapılan yeni düzenlemelerle velilerin işi kolaylaştırılarak interaktif ortamda okul kayıtları yapılmaktadır.

5. Sınıf Okul Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Birinci sınıf okul kayıtları gibi beşinci sınıf okul kayıtları da e-Okul’dan yapılmaktadır. Bunun için istenen bilgiler kimlik numarası, öğrencinin doğum tarihi ve öğrenci numarasıdır. Öğrencinin bilgileri girildikten sonra çocuğun hangi okula gideceği ekrandan görüntülenebilir. Aynı ekrandan öğrencinin hangi şubeye gideceğine de bakılabilir.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor 2023 2024?

Okulumuz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Kesin Kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır. Kayıt İşlemleri hafta içi hergün 10.00-12.30 ve 13.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen saatler dışında kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kayıt İçin Gerekli Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir.



