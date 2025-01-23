Gelişen teknolojiyle birlikte kalbi besleyen damarların tıkanması sonucunda meydana gelen koronel arter hastalıklarında tedavi yöntemlerinin hızla değiştiğini anlatan Medipol Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, “Bu hastalıkların tedavisinde yıllardır kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan stentler, tıkalı damarı açarak kan akışını sağlar. Ancak, stentlerin zamanla tekrar tıkanma riski yüzde 1-2 oranında olmaktadır” diye konuştu. Bu sorunu çözmek için geliştirilen yeni bir yöntem olan ilaç kaplı balon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Alyan, teknolojinin damar tıkanıklığını önlemede büyük bir avantaj sunduğunu ve hastalar için umut vadettiğini ifade etti.

‘STENTLERE GÖRE DAHA DÜŞÜK BİR TIKANMA RİSKİ SUNUYOR'

Prof. Dr. Alyan, ilaç kaplı balonların temel mantığını şu şekilde açıklıyor:

“İlaç kaplı balonlar, damar duvarına metal yük bırakmadan, üzerindeki ilacı eşit ve hızlı bir şekilde damar duvarına aktararak damarların tekrar tıkanmasını engelliyor. Bu tedavi, özellikle stentlerin uygulandığı damarlar için büyük bir avantaj sağlar. İlaç kaplı balonlar, özellikle uzun, ince ve kıvrımlı damarlarda daha etkili bir tedavi sunuyor. Daha önce stent takılmış damarlar için de ilaçlı balon tedavisi önemli bir çözüm sağlıyor. Ayrıca, çatallı damar bölgesine yapılan uygulamalarda da ilaç kaplı balon, stentlere göre daha düşük bir tıkanma riski sunuyor.”

‘KARDİYOLOJİ ALANINDA BÜYÜK BİR ADIM'

İlaç kaplı balonların özellikle yaşlı, kırılgan ve uzun süre kan sulandırıcı ilaç kullanamayacak hastalar için büyük bir avantaj sunduğunu belirten Prof. Dr. Alyan, bu tedavinin kullanım alanlarının giderek arttığını ifade etti. Ayrıca, kısa dönemde kalp dışı cerrahi bir işlemi olacak hastalarda, damar tıkanıklığı söz konusuysa ilaç kaplı balon uygulamasının büyük bir fayda sağladığını söyledi. Prof. Dr. Alyan, “Bir ay içinde kan sulandırıcı ilaçları kesebiliyoruz ve hastalarımızda herhangi bir komplikasyon riski olmadan tedavi süreci devam edebiliyor. İlaç kaplı balon teknolojisi, kardiyoloji alanında büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu tedavi yöntemi, hem dünyada hem de Türkiye'de giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor ve kalp hastalıklarıyla mücadelede önemli bir çözüm sağlıyor” diye konuştu.







