Tabii’nin orjinal dizisi Dayton ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yer alacak. ‘’Adil ve kalıcı bir barışı inşa etmek için buradayız.’’ sloganıyla yola çıkan Dayton dizinin yönetmenliğini Başak Soysal üstleniyor. Senaryo ise Ümit Cihan Canpolat ve Rabia Bozkurt tarafından kaleme alınacak. Peki Dayton dizisi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar.

DAYTON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tabii adlı platform tarafından yayımlanan tabii orijinal dizisi Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.

DAYTON DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

İlk sezonunda 6 bölüm yer alan tarih ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal otururken, oyuncu kadrosunda ise Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türen, Bülent Alkış, Ahmet Mark Somers, Başak Daşman, Mehmet Bilge Aslan ve Yıldız Kültür yer alıyor.

Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat ve Rabia Bozkurt'un hazırladığı dizinin yapımcılığını M. Hakan Sancaktutan ve Şeref Diler üstleniyor.

DAYTON DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

"Dayton" dizisinin ilk bölümü 10 Temmuz akşamı TRT 1'de seyircisiyle buluşacak. Dizi her Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yer alacak.

DAYTON 1. BÖLÜM FRAGMANI

Dayton 1. bölüm fragmanı için TIKLAYIN.







