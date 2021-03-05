Düğün masrafları günümüzde giderek artmış durumda. Bu masrafların altından kalkabilmek kimimiz için imkansız hale gelebiliyor. Kredi çekmek, düğün gibi organizasyonlar için ilk başvurduğumuz çözüm oluyor. Evlilik kredisi için hem bankaların çeşitlilik gösteren kampanyaları bulunur hem de devlet destekli kredi modeli vardır. Bu konuda araştırmalarını sürdüren yeni evlenecek çiftler de evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde evlilik kredisi hakkında bilinmesi gerekenlere değindik. Peki, 2021 devlet destekli evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU

Düşük faizli olduğu kadar geri ödemeli bir şekilde kişilere sunulan 2021 devlet destekli evlilik kredisi yeni evlilerin tüm düğün masrafları için kullanılır. 2021 devlet destekli evlilik kredisi başvurusu için devlet bankalarıyla iletilişime geçebilirsiniz. Devlet bankalarının istediği koşulları sağlayarak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu koşulların detayını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz. Bankaların yanı sıra Maliye Bakanlığı işbirliğinde verilen tüm kredi destekleri binlerce kişinin mali yükünü hafifletmektedir. Bazı özel bankalar ise kullanıcılarına ihtiyaç kredisi adı altında evlilik kredisi çekme fırsatı sunmaktadır.

REKLAM

2021 DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

2021 devlet destekli evlilik kredisi veren bankalar şunlardır:

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

TEB,

Halkbank,

ING Bank,

Finansbank,

Akbank,

Yapı Kredi.

2021 DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 devlet destekli evlilik kredisine başvuru koşulları şu şekildedir:

Evlenmek üzere olan çiftlerin en az 18 yaşında olması gerekir. Çiftler 24 yaşından büyük olmadan evlilik kredisine başvurmalıdır.

Başvuru yapan kişinin sicili temiz olmalı, kişi herhangi bir suça karışmış olmamalıdır.

Evlenecek çift üniversite mezunu ise üst sınır yaşı 26 yaş olarak belirlenmiştir.

Başvuru sahipleri komiteye mali imkânlarının olmadığını açıklayacak nitelikte olmalıdır. Başvurusu yapan kişilerin yardıma muhtaç olması gerekir.

Evlilik kredisine başvuru yapan kişiler daha önce evlenmemiş olmalıdır.

2021 DEVET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİ İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR HANGİLERİDİR?

2021 devlet destekli evlilik kredisi için gerekli olan şartlar şunlardır:

Gelir belgesi beyanı,

Kimlik kartını aslı ya da fotokopisi,

Son maaş bordrosunu kopya beyanı,

Serbest meslek sahibi kişilerin son vergi beyannamesinin bir nüshası,

Kira gelirine sahipseniz mülkiyet belgesi ve kira sözleşmesinin bir kopya beyanı,

Başvuru sahiplerine kaydedilen ve son 3ay içinde hesaplanan su, gaz, elektrik ya da telefon faturasının aslı belgesi,

3 ay içinde alınmış olan ikametgâh belgesinin sureti.

Yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin devlet destekli düğün kredisi başvurusunda bulunmaları gerekir. 2021 devlet destekli evlilik kredisi başvurusu sonucu olumlu karşılanırsa bu kişilerin devlet destekli düğün kredisinden faydalanmaktadır.

REKLAM

YAPI KREDİ EVLİLİK KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR?

Yapı Kredi evlilik kredisi çekmek için Yapı Kredi web sitesindeki Kredim uygulamasını seçerek evlilik kredisi başvurusuna bulunabilirsiniz. Yapı Kredi evlilik kredisi çekim işlemleri için şu adımları takip edebilirsiniz:

Birebir görüşme başvuruları için size en yakın konumda olan Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Evlilik kredisine başvurmak için 444 0 444 Yapı Kredi müşteri hizmetleri departmanını arayarak teknik destek sevisinden yardım alabilirsiniz.

SMS ile başvuru yaparak, 4411’e "kredi türü" girildikten sonra T.C kimlik numarasına bir boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazabilirsiniz. Yapı Kredisi devlet destekli evlilik kredisi çekme için maaş durumunuzu gösteren belgeyi ibraz ederek gerekli mercilere ulaştırmalısınız.

Devlet destekli evlilik kredisi çekmek için şu belgeler gerekir:

İş adamı olarak vergi formunun kopyasını çıkarmanız gerekir.

Şirket ortağı olarak faaliyet gösteriyorsanız ortaklığınızı gösteren belgeler

Krediye başvuran kişinin kira geliri olup olmadığını, gelir beyanın olup olmadığını gösterir belgeler

2021 DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?

REKLAM

2021 devlet destekli evlilik kredisi hesaplama işlemi için bazı kriterleri taşımanız gerekir. Evlilik kredisi hesaplama işlemi bankaların kendi bünyelerinde verdikleri faiz oranı ve kişinin istediği kredi miktarına göre değişir. Kredi desteği hesaplama işlemi için gelir düzeyi, kefil bilgileri dikkate alınmaktadır.

Devlet destekli evlilik kredisi almak için seçtiğiniz banka ile iletişime geçerek gerekli belge ve işlem kayıtlarını hazırlayarak evlilik kredisi desteği alabilirsiniz. 2021 devlet destekli evlilik kredisi başvuruları için kişisel bilgi ve gelir beyanınızla birlikte banka şubelerini ziyaret ederek kredi başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.