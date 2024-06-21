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Azalan doğum oranları için yeni teşvik: Doğum izni uzatılacak mı? Bakanlık'tan annelere 1 yıl doğum izni hazırlığı

Annelere doğum izni ile ilgili yeni düzenleme geliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2001’de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı, 2023’de 1.51’e gerileyerek, nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1’in altına düştü. Hızla düşen doğum oranına tedbir olarak 1 yıllık doğum izni uygulaması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan annelere 1 yıllık doğum izni ve bazı iyileştirmeler için Bakanlığa talimat verdi. Peki, doğum izni ne zaman uzatılacak? Doğum izni ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

10:57 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Doğum izni
Doğum izni

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 2 kabine toplantısında doğum hızının azalmasına özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki azalan doğum oranlarını “varoluşsal bir tehdit, felaket” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız” demişti.

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI?

Bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” demişti. Edinilen bilgilere göre bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, çalışma yapması talimatı verdi.

ANNELERE YENİ DESTEKLER YOLDA

Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti’nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi.

Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.

0-3 YAŞ EVRESİ ÖNEMLİ

AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şunları aktardı: “Daha derli toplu bir çalışma yapılması lazım. Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği.

Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci, üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Biraz üzerinde çalışmamız lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil, 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi de önemli.”



#doğum izni
#annelik izni
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#doğum izni süresi
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