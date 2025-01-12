35 yıl sonra görülen hastalık endişeye neden oldu: Yayılırsa felaket olacak

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. 35 yıl sonra ilk kez görülmesi nedeniyle ülke genelinde panik oluşurken yetkililer bu hastalığın yayılması durumunda deta felaketin yaşanacağını söyledi.
Almanya'da 35 yıldan sonra ilk kez 3 manda da görülen şap hastalığı nedeniyle önlem olarak yakın çevredeki çift tırnaklı hayvanlar itlaf edildi.
Eyaletten inek, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların canlı olarak nakli, yarın sabaha kadar askıya alındı.
'ÜLKEYE YAYILMASI DURUMUNDA FELAKET OLUR'
Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de şap hastalığı salgınını görüşmek üzere yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
GÜNEY KORE DOMUZ ETİNE HOLLANDA İSE BUZAĞI İTHALATINA GEÇİCİ YASAK GETİRDİ
Güney Kore Tarım Bakanlığı şap vakasının duyulmasının ardından Almanya'dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı.
Hollanda ise Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu.
Ayrıca 27 Aralık 2024'ten bu yana Güney Kore'ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri yapılacak.
Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.