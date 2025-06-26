ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 Dışişleri Bakanlarıyla Orta Doğu'daki durumu görüştü

Açıklamada, bakanların İsrail ve İran arasında kalıcı bir barışı teşvik etmek üzere atılacak adımları istişare ettikleri aktarılırken Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri konusunda işbirliğinin derinleştirilmesi ve G7 ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesinin korunmasındaki rolü hakkında konuştukları kaydedildi.