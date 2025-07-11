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ABD, Japonya ve Avustralya donanma lojistiğini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı

ABD, Japonya ve Avustralya donanma lojistiğini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı

16:3611/07/2025, Cuma
AA
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ABD, Japonya ve Avustralya donanma lojistiğini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı
ABD, Japonya ve Avustralya donanma lojistiğini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı

Avustralya, Japonya ve ABD, üç ülke donanması arası ekipman tedariki, yakıt ikmali ve bakım hizmetlerini kolaylaştıracak anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Hint-Pasifik'te üç donanma arası yakıt ikmali, ekipman tedariki ve bakım hizmetlerinin lojistiğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre ABD donanmasından Koramiral Jeff Jablon, Avustralya Kraliyet Donanması Genel Lojistik Direktörü Catherine Rhodes, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden Tümamiral Naoya Hoşi, Avustralya'nın Brisbane Limanında demirli "USS America" askeri gemisinde bir araya geldi.


Görüşmede Avustralya, Japonya ve ABD donanmaları arası bölgede yakıt ikmali, ekipman tedariki ve bakım hizmetlerini içeren anlaşma imzalandı. Jablon, konuşmasında, "tarihi" olarak nitelediği anlaşma sayesinde bölgede birlikte çalışabilirlik ile ortaklıkların daha da kolaylaşacağını bildirdi.


Benzer çerçevelerin daha önce ikili olduğunu kaydeden Jablon, anlaşmayla lojistik işbirliğini üç ülke düzeyinde genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Rhodes ise bölgede "birlikte çalışabilirliğin şart olduğunu" söyledi ve üçlü lojistik işbirliğinin kurulmasını "stratejik bir sıçrama" olarak niteledi.Hoşi de Asya bölgesinin, "mevcut kurallara dayalı düzenin ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma altında olduğunu" vurguladı.


Anlaşma kapsamında Hint-Pasifik'te üç donanma arası yakıt ikmali, ekipman tedariki ve bakım hizmetlerinin lojistiğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.


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