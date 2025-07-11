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ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi

12:2811/07/2025, Cuma
AA
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ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi.
ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla ortak hava tatbikatı düzenledi.

Seul merkezli Yonhap ajansının, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, üç ülkenin orduları, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Uluslararası sularda düzenlenen tatbikat kapsamında 3 ülke, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitelerini güçlendirmeyi ve caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor.

ABD'den B-52H, Güney Kore'den KF-16 ve Japonya'dan F-2 uçaklarının katıldığı tatbikatla, 3 ülke ordusunun yakın koordinasyonunun artırılması ve Kuzey Kore kaynaklı tehditlere ortaklaşa karşı konulması hedeflendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hava tatbikatının Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği günlere denk gelmesi dikkati çekti.

CNN'in haberine göre, Lavrov 11-13 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaret ederek, muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Güney Kore'de Lee Jae-myung'un 4 Haziran'da devlet başkanlığı görevine başlamasından sonra düzenlenen bu tatbikat, 3 ülkenin ikinci ortak hava tatbikatı oldu. Önceki tatbikat 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

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