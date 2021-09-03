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ORTADOĞU AMERİKA

ABD PKK’ya aşiretlerden eleman devşiriyor

Suriye’nin kuzeyindeki Kürt muhalifleri PKK/YPG ile birleştirmeye zorlayan ABD, Arap aşiretleri üzerindeki baskısını da artırdı. ..

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​ABD PKK’ya aşiretlerden eleman devşiriyor
ABD, terör örgütünün ağırlıkta olduğu sözde SDG çatısı altında faaliyet gösterecek Araplardan oluşan yeni bir birlik kurmak için saha çalışması yürütüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Kürt muhalifleri PKK/YPG ile birleştirmeye zorlayan ABD, Arap aşiretleri üzerindeki baskısını da artırdı. ABD, terör örgütünün ağırlıkta olduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altında faaliyet gösterecek Araplardan oluşan yeni bir birlik kurmak için saha çalışması yürütüyor.

RUMEYLAN DA BULUŞTULAR

  • Bu amaçla ABD güçleri, PKK’nın Suriye kolu “SDG” güçleri ve Arap aşiret liderleri arasında yeni silahlı güç oluşturmak için bir toplantı yapıldı. Yerel kaynaklar toplantının geçtiğimiz pazartesi günü Haseki’nin doğu kırsalındaki Rumelan üssünde gerçekleştiğini duyurdu.

SDG’nin kontrolündeki bölgelerde Suriye ve Irak arasındaki faaliyet göstermek amacıyla 2 bin kişiden oluşan bir terörist grup oluşturulmasına karar verildi. Grup, Suriye’deki Deyrizor ve Haseki’de Arap aşiretlerinden yaşları 18 ila 40 yıl arasında değişen unsurlardan oluşturulacak. Bir süre kamplarda eğitim aldıktan bölgeye gönderilecekler. Teröristlerin, Deyrizor’un doğusundaki El Bağuz kasabasından Irak’a uzanan Haseki’nin doğusundaki Semelka sınır kapısına kadar olan sınır hattında görev alacağı belirtiliyor.

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