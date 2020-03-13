Dünya ABD Suriyede İranlıları vurdu
ORTADOĞU

ABD Suriye’de İranlıları vurdu

Bağdat’ta ABD ve İngiliz askerlerinin bulunduğu Taci Kampı’na yönelik saldırıda 2 ABD’li ve 1 İngiliz askeri öldü. Saldırının ardından ABD uçakları Suriye’de İran’a ait 3 askeri noktayı vurdu. Deyrizor Bukemal’daki İmam Ali üssü, Sanayi ve Hizam bölgelerine düzenlenen bombardımanda İran Devrim Muhafızları ve bağlı milislerden 20’si hayatını kaybetti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle görüştü.

Rusya ile İdlib konulu görüşmeler dün tamamlandı. 5 Mart tarihli Moskova mutabakatı uyarınca savunma bakanlıkları arasındaki çalışmalar için öngörülen 7 günlük süre dün gece sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle Ankara’daki görüşmelerde büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını açıkladı. Türk askerinin Ruslarla birlikte gerçekleştireceği ortak devriyelerin İdlib güneyinde Lazkiye’den Halep’e uzanan M4 karayolunda 15 Mart’ta başlaması bekleniyor. Devriyelerin başlangıç ve bitiş noktaları olan, rejim ve Suriyeli muhaliflerin sınır çizgisinde bulunan Turumba ve Ayn el-Havr hattında olası provokatif girişimlere karşı yoğun tedbirler alınacak. Hulusi Akar, sahadaki duruma ilişkin son bilgileri Genelkurmay komuta heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ASELSAN ziyareti sırasında verdi.

ÇEKİLMEDİK, ORADAYIZ

Rus mevkidaşı ile önceki günkü telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini bildiren Akar, Rus askeri heyetinin Ankara’daki temaslarında da büyük oranda mutabakat sağlandığını kaydetti. “Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükûnetle olabildiğince dikkatle takip ediyoruz. 15 Mart’ta M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi” diyen Akar, rejim ve destekçilerinin Mehmetçiğe yönelik saldırgan tutuma girişmesi halinde sahadaki tüm aktörleri şöyle uyardı: “Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib’de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme sözkonusu değil; birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.”

10 GÜNDE 100 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Akar, ABD ve Rusya’nın ‘kontrol etmek istemediği’ bazı grupların saldırı girişimlerine dikkat çekti: “Orada Ruslarla, ABD’lilerle mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri birtakım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz 10 gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 km genişliğinde, 30 km derinliğindeki bölgede TSK, insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde.”

Çarşı izni iptal

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önlemler başladı. Tedbirlere ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı Akar, “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz” şeklinde konuştu. Akar ve TSK Komuta Kademesi, ASELSAN’a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Akar, araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.

Rasulayn’da bombalı saldırı

Beyazıt Bestami Buluş
  • Barış Pınarı Harekâtı bölgesine yönelik sızma girişimlerini son günlerde yoğunlaştıran terör örgütü PKK/YPG, dün bölgede bir Mehmetçiği şehit etti. Saat 12.40’ta Rasulayn’daki kontrol noktasına yönelik bomba yüklü araçla yapılan menfur saldırı sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş (29) ile Suriye Milli Ordusu personeli 3 muhalif şehit düştü. Şehit Buluş, bugün memleketi Hatay’da toprağa verilecek. Saldırıda yaralanan 10 kişi de Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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