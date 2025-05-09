ABD ve Çin'in arasındaki kriz Almanya sanayisini vurdu

“Alman şirketleri iki cephede baskı altında. Birincisi, artan rekabet ve Çin'le yakından bağlantılı tedarik zincirleri, ikincisi ise dış pazarları da giderek daha fazla etkileyen güçlü ihracat odaklı Alman iş modeli. Bu durum hem büyüyen pazarlar hem de diğer AB ülkeleri için geçerlidir. Özellikle yüksek kaliteli ve zorlu sektörlerde Çin'den ithal edilen ürünler Alman mallarıyla giderek daha fazla rekabet ediyor.”