ABD ve Çin'in arasındaki kriz Almanya sanayisini vurdu

Allianz Trade'in araştırmasına göre, küresel gümrük vergisi anlaşmazlığında bir anlaşmaya varılamaması halinde Çin'in, Avrupa pazarlarını giderek daha fazla hedef alacağını ve Almanya'da 25 bine kadar sanayi işi kaybedileceğini ortaya koydu.
Allianz Trade, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Alman ekonomisine etkisine ilişkin analizini yayınladı.
Buna göre, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında bir anlaşmaya varılamazsa, Çinli ihracatçılar başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarlarına giderek daha fazla yönelecek.
Gröschl, özellikle makine mühendisliği, tekstil endüstrisi, metalik olmayan mineral ürünler, elektronik, bilgisayar ve motorlu taşıtlar endüstrisinin risk altında olduğunu belirterek, bunun da 8 milyon kişilik Alman sanayisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 0,2 ila yüzde 0,3'üne denk geldiğini kaydetti.
Öte yandan, Allianz Trade'in analizine göre, ikili anlaşmalar olmaksızın Çin'in ABD'ye ihracat kaybı 239 milyar dolara kadar çıkabilir. Çinli şirketler muhtemelen diğer uluslararası satış pazarlarına girmeye çalışacak ve bu nedenle Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşık 80 milyar dolar ihracat yapabilecek.
Araştırmaya göre, tarifeler konusunda anlaşma sağlanamazsa, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 33 milyar dolar değerinde mal Almanya'ya girebilir. Bu da Almanya'nın toplam ithalatını yüzde 2,5 artırabilir.