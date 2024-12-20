ABD'de 'Tiktok' savaşı: Mahkeme son hukuki itirazları dinlemeyi kabul etti

ABD hükümeti, uygulamanın Çin devletiyle bağlantıları olduğu iddiasıyla TikTok'a karşı harekete geçiyor. TikTok ve ana şirketi ByteDance ise bu iddiaları reddediyor.





Yüksek Mahkeme yargıçları, TikTok’un yasaya karşı acil bir tedbir talebini kabul etmedi ancak TikTok ve ByteDance’in 10 Ocak’ta – yasağın yürürlüğe girmesine dokuz gün kala – savunmalarını sunmalarına izin verdi.





Aralık ayı başında, bir federal temyiz mahkemesi yasayı bozma girişimini reddetmiş ve bunun "Kongre'nin ve ardışık başkanların kapsamlı, iki partili eylemlerinin bir sonucu" olduğunu söylemişti.





ABD TikTok'u ne zaman ve neden yasaklayabilir?

ABD Yüksek Mahkemesi, yılda sadece 7 binden fazla başvurudan yaklaşık 100 davayı inceleyen en yüksek yargı otoritesi. TikTok’un davasını ele alma kararı, konunun önemini vurgulamaktadır.





TikTok, yasağı anayasaya aykırı olarak nitelendirmiş ve bunun ülkedeki kullanıcıların ifade özgürlüğünü etkileyeceğini savunmuştu.





TikTok, Yüksek Mahkeme’nin kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Mahkemenin TikTok yasağını anayasaya aykırı bulacağına ve platformumuzdaki 170 milyondan fazla Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını kullanmaya devam edebileceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Richmond Üniversitesi hukuk profesörü Carl Tobias’a göre, bu dava ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki çatışmayı gündeme getiriyor.





“Temyiz mahkemesi, ulusal güvenliğin Birinci Değişiklik’e dayanan argümanlardan daha güçlü olduğuna karar verdi. Ancak Yüksek Mahkeme, potansiyel olarak çelişkili ancak önemli değerleri detaylıca inceleyecek” dedi.





Cornell Üniversitesi profesörü Sarah Kreps ise mahkemenin önceki kararları bozmasının ve Kongre ile Beyaz Saray’ın iradesine karşı çıkmasının şaşırtıcı olacağını belirtti.

“Konu, yürütme, yasama ve alt mahkemelerde ele alındı ve hepsi TikTok’un Çin merkezli ByteDance tarafından sahiplenilmesinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki argümanı destekledi” dedi.





Trump devreye girebilir mi?

TikTok’un geleceği yalnızca hukuki sürece bağlı değil. Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması da platforma bir nefes aldırabilir.





Trump’ın, Pazartesi günü Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde TikTok CEO’su Shou Zi Chew ile bir araya geldiği bildirildi. CBS News’in kaynaklarına göre, Trump yasak karşıtı bir tavır sergiledi.





Ancak Trump, TikTok’un yasaklanması veya satılması için belirlenen son tarihin bir gün sonrasında, 20 Ocak’ta göreve başlayacak.





Senato’daki üst düzey Cumhuriyetçi Mitch McConnell ise Yüksek Mahkeme’den TikTok’un itirazını reddetmesini istedi. Mahkemeye sunulan bir dilekçede, McConnell, şirketin argümanlarını “temelsiz ve dayanaksız” olarak nitelendirdi.





Bununla birlikte, bazı sivil toplum kuruluşları TikTok’u desteklemeye devam ediyor. Ortak bir başvuru sunan bu gruplar, milyonlarca insanın her gün iletişim kurmak, dünyayı tanımak ve kendini ifade etmek için bu platformu kullandığını savunarak yasağın engellenmesini talep etti.



