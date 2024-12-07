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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'TikTok' iptali

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'TikTok' iptali

Lokman Özdemir
15:357/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Tiktok üzerinden propaganda yapan Calin Georgescu kazanmıştı
Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Tiktok üzerinden propaganda yapan Calin Georgescu kazanmıştı

Romanya'da Anayasa Mahkemesi, kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüten Calin Georgescu'nun kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etti. Avrupa Birliği, kısa süre önce Romanya'daki tartışmalı seçimlerin ardından TikTok'a yönelik "veri saklama emri" verdiğini duyurmuştu.

Romanya’da Kasım ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday
Calin Georgescu
sandıktan ilk sırada çıkmıştı.

Kampanyasını TikTok üzerinden yürüttü


Georgescu yüzde 22,9 oy oranıyla seçimin ilk turunu lider tamamladı. Kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Georgescu'nun performansı seçimin en büyük sürprizi olmuştu.


Calin Georgescu

AB yasakladı


Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde Romanya'daki tartışmalı seçimlerin ardından Tiktok'a "saklama emri" verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, seçimlere olası Rus müdahalesi hakkında bilgi aldıktan sonra Romanya seçimleri bağlamında TikTok'a yönelik izlemesini artırdı.


Platformun olası kural ihlalleri hakkında yorum yapmaksızın yapılan açıklamaya göre Komisyon, TikTok'tan "hizmetinin AB'deki seçim süreçleri ve sivil söylem üzerinde oluşturabileceği fiili veya öngörülebilir sistemik risklerle ilgili verileri dondurmasını ve muhafaza etmesini" talep etti.



Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etti


Romanya'da Anayasa Mahkemesi 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal ederek seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. İlk turu Rusya yanlısı aşırı sağcı aday Calin Georgescu kazanmıştı.


Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günü açıkladığı kararında, bütün seçim prosedürünün tekrarlanması gerektiği belirtilerek,
"Romanya Cumhurbaşkanı seçim prosedürünü tamamen yeniden başlatılacaktır"
açıklamasında bulunuldu.

Mahkeme karara gerekçe olarak "seçim sürecinin doğruluğunu ve yasallığını sağlamak" olarak açıkladı. Yargıçlar kararı, Romanya gizli servisinin ülkenin "agresif bir Rus hibrid saldırısının" hedefi haline geldiği yönündeki ifşaatlarına dayandırdı. Mahkeme gerekçeli kararı daha sonra açıklayacak. Seçimlerin ne zaman tekrarlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



#Romanya
#Anayasa Mahkemesi
#seçim
#Tiktok

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