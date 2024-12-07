Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'TikTok' iptali

Platformun olası kural ihlalleri hakkında yorum yapmaksızın yapılan açıklamaya göre Komisyon, TikTok'tan "hizmetinin AB'deki seçim süreçleri ve sivil söylem üzerinde oluşturabileceği fiili veya öngörülebilir sistemik risklerle ilgili verileri dondurmasını ve muhafaza etmesini" talep etti.

Mahkeme karara gerekçe olarak "seçim sürecinin doğruluğunu ve yasallığını sağlamak" olarak açıkladı. Yargıçlar kararı, Romanya gizli servisinin ülkenin "agresif bir Rus hibrid saldırısının" hedefi haline geldiği yönündeki ifşaatlarına dayandırdı. Mahkeme gerekçeli kararı daha sonra açıklayacak. Seçimlerin ne zaman tekrarlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.