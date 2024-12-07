Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'TikTok' iptali

Romanya'da Anayasa Mahkemesi, kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüten Calin Georgescu'nun kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etti. Avrupa Birliği, kısa süre önce Romanya'daki tartışmalı seçimlerin ardından TikTok'a yönelik "veri saklama emri" verdiğini duyurmuştu.
Kampanyasını TikTok üzerinden yürüttü
Georgescu yüzde 22,9 oy oranıyla seçimin ilk turunu lider tamamladı. Kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüten bağımsız aday Georgescu'nun performansı seçimin en büyük sürprizi olmuştu.
AB yasakladı
Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde Romanya'daki tartışmalı seçimlerin ardından Tiktok'a "saklama emri" verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, seçimlere olası Rus müdahalesi hakkında bilgi aldıktan sonra Romanya seçimleri bağlamında TikTok'a yönelik izlemesini artırdı.
Platformun olası kural ihlalleri hakkında yorum yapmaksızın yapılan açıklamaya göre Komisyon, TikTok'tan "hizmetinin AB'deki seçim süreçleri ve sivil söylem üzerinde oluşturabileceği fiili veya öngörülebilir sistemik risklerle ilgili verileri dondurmasını ve muhafaza etmesini" talep etti.
Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etti
Romanya'da Anayasa Mahkemesi 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal ederek seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. İlk turu Rusya yanlısı aşırı sağcı aday Calin Georgescu kazanmıştı.
Mahkeme karara gerekçe olarak "seçim sürecinin doğruluğunu ve yasallığını sağlamak" olarak açıkladı. Yargıçlar kararı, Romanya gizli servisinin ülkenin "agresif bir Rus hibrid saldırısının" hedefi haline geldiği yönündeki ifşaatlarına dayandırdı. Mahkeme gerekçeli kararı daha sonra açıklayacak. Seçimlerin ne zaman tekrarlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.