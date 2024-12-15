TikTok 427 milyon hesabı kapattı: Türkiye’de son 6 ayda 7 milyon içerik kaldırıldı

TikTok'un Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Pakistan, Güney Asya Kamu Politikaları (METAPSA) Direktörü Emir Gelen, Türkiye'de 2024'ün ilk altı ayında 7,1 milyon videonun 'topluluk kuralları ihlalleri' gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Dünya genelinde 7 ayda 427 milyon hesabı da kapattıklarını vurgulayan Gelen, "Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çocukların güvenli internet kullanımını odağına alan bir yıl olacak." dedi.
TikTok METAPSA Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen, ayda 1 milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok'ta güvenliği sağlamak için çok yönlü strateji oluşturmanın gerektiğini söyledi.
Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespitini sağlayan yapay zeka teknolojisi hem de 40 binden fazla kişiden oluşan manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini vurgulayan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin "topluluk kuralları"na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını bildirdi.
7 ayda 427 milyon hesap kapatıldı
"Sahte yaş beyanlarını tespit için otomatik sistemler geliştiriyoruz"
Gelen, TikTok'un topluluk kurallarının, platformda kullanıcı güvenliğini sağladığını ve pozitif deneyimi artırdığını belirterek, bu kuralların, platformdaki tüm içerikler ve içerik üreticileri için geçerli olduğunu anlattı.
TikTok'ta izin verilenlere ilişkin kuralların yanı sıra çeşitli konularda standartların bulunduğuna işaret eden Gelen, yeni riskleri ve zararları engellemek için bu yönergelerin sürekli güncellendiğini, TikTok olarak bu alandaki yatırımları önceliklendirerek sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.
Gelen, 13 olarak belirlenen kullanıcı yaş sınırının ihlalini önlemek amacıyla pek çok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik önlemlerini artırıyor, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ediyoruz. Sahte yaş beyanlarını tespit için otomatik sistemler geliştiriyoruz." diye konuştu.
"Aile eşlemesi özelliğimizi yaygınlaştırmak önceliklerimizin zirvesinde"
Bu yılın TikTok için dinamik ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Gelen, Türkiye'de TikTok'un sadece eğlence platformu olmanın ötesine geçerek dijital eğitim programlarıyla daha geniş anlam kazandığını bildirdi.
TikTok'un reklam çözümlerinin de markalar için oldukça güçlü bir araç haline geldiğini ifade eden Gelen, platformun kullanıcı alışkanlıklarını anlayan ve buna göre özelleştirilen içeriklerle hem kullanıcılar hem de iş dünyası için önemli köprü görevi gördüğünü söyledi.
"2025'e baktığımızda, TikTok'u en güvenilir marka haline getirirken eğlenceyi, e-ticareti ve yetenek keşfini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Yetenek keşfinin önündeki engelleri kaldırmayı ve fırsatları demokratikleştirmeyi sürdüreceğiz. Sürekli gelişiyoruz ve bu gelişimin pusulası tüm ekosistemimiz için değer üretebilmek. Ayrıca 2025 yılı, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çocukların güvenli internet kullanımını odağına alan bir yıl olacak. Yasa yapıcı ve uygulayıcılar, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atarken biz de bu misyonun öncüsü olmaya devam edeceğiz.