TikTok Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı

ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapları, ABD başkanlık seçimine ilişkin "seçmeni aldatıcı paylaşımları" nedeniyle kalıcı olarak kapattığını duyurdu.
Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok, internet sitesinden, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.
Bu hesapların Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi.