TikTok Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı

Sosyal medyada Belçika Federal Hükümeti'nin devlet memurlarının kullandığı bilgisayar ve mobil cihazlarda TikTok'u yasakladığı iddia edildi. Açık kaynaklar tarandığı zaman bu iddianın doğru olduğu anlaşılıyor. 10 Mart 2023 tarihinde Belçika Başkanı Alexander De Croo yaptığı bir açıklamada, federal hükümet çalışanlarının iş telefonlarında TikTok'un olmamasını gerektiğini ve bunu yasaklayacaklarını söylemişti. De Croo'nun yaptığı bu açıklamanın akabinde aynı gün Başbakan Yardımcısı Georger Glikent de sosyal medya hesabı üzerinden TikTok'un federal düzeyde yasaklandığını açıklamıştı. Belçika'nın TikTok ile ilgili aldığı bu karardan bir hafta önce AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Konseyi de iş telefonlarında TikTok'u siber güvenlik nedeniyle yasaklamıştı.