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TikTok Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı

TikTok Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı

13:4124/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapları, ABD başkanlık seçimine ilişkin "seçmeni aldatıcı paylaşımları" nedeniyle kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok, internet sitesinden, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.


Açıklamada, Rus medya kuruluşlarının
"üstü kapalı etki operasyonları"
olarak adlandırılan
"seçmeni aldatıcı bilgiler"
yaydığı ve
"siyasi propagandayı yasaklayan politikaları ihlal ettiği"
belirtildi.

Bu hesapların Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi.


Sputnik ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'daki 86 bin abonelerinin
"en acil jeopolitik meseleler hakkındaki gerçekleri öğrenemeyeceğini"
ifade etti.

Belçika devlet çalışanlarına TikTok'u yasakladı mı?

Sosyal medyada Belçika Federal Hükümeti'nin devlet memurlarının kullandığı bilgisayar ve mobil cihazlarda TikTok'u yasakladığı iddia edildi. Açık kaynaklar tarandığı zaman bu iddianın doğru olduğu anlaşılıyor. 10 Mart 2023 tarihinde Belçika Başkanı Alexander De Croo yaptığı bir açıklamada, federal hükümet çalışanlarının iş telefonlarında TikTok'un olmamasını gerektiğini ve bunu yasaklayacaklarını söylemişti. De Croo'nun yaptığı bu açıklamanın akabinde aynı gün Başbakan Yardımcısı Georger Glikent de sosyal medya hesabı üzerinden TikTok'un federal düzeyde yasaklandığını açıklamıştı. Belçika'nın TikTok ile ilgili aldığı bu karardan bir hafta önce AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Konseyi de iş telefonlarında TikTok'u siber güvenlik nedeniyle yasaklamıştı.


#ABD
#Rossiya Segodnya
#rus
#sputnik
#TV-Novosti

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