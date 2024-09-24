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ABD ve Çin rekabetinde TikTok tartışması: Asıl amaç Gazze sansürü mü?

ABD ve Çin rekabetinde TikTok tartışması: Asıl amaç Gazze sansürü mü?

Esmanur Tuna Sarraç
10:1524/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD ile Çin arasındaki rekabetin bir uzantısı olarak ABD'de yasaklanacak.
Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD ile Çin arasındaki rekabetin bir uzantısı olarak ABD'de yasaklanacak.

ABD, TikTok'u Amerikalı kullanıcıların kişisel bilgilerini Pekin yönetimine iletmek suçuyla yasaklıyor. Asıl neden ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını en fazla duyuran platformun TikTok olması.

Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar, ABD'de ise yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD yönetimi tarafından
kullanıcıların kişisel bilgilerini
Pekin yönetimine iletmek ve
manipülasyona açık hale getirmekle
suçlanıyor. Suçlamaların asıl nedeni ise platformun
İsrail'in savaş suçlarının servis edildiği
en önemli mecralardan biri olması. Tiktok ABD'de #freepalestine etiketiyle 82,6 milyon paylaşım yapılmıştı.
Sosyal medya şirketlerinin egemen devletlerle çatışması tırmanıyor.
Yahudi lobisinin kuklasına dönüşen ABD Kongresi, TikTok'u
'ABD ulusal çıkarlarına tehdit'
olarak tanımladı. TikTok'un bağlı olduğu Çinli ana firma ByteDance, 19 Ocak 2025'e kadar platformu satmak zorunda, aksi halde
TikTok'un ABD'deki erişimi durdurulacak.
ayrıca platformun 'veri güvenliğini ihlal ediyor olabileceği' endişesiyle
federal cihaz ve sistemlerde yasakladı.
ABD ile Çin arasında artan küresel rekabetin çarpıcı alanlarından biri de sosyal medya platformları.

Yasağın asıl nedeni: Gazze sansürü

Ana akım medyanın sorgusuz sualsiz İsrail lobisine boyun eğdiği ABD’de “çatlak” seslere tahammül yok. ABD'de TikTok yasağının asıl nedeni İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarının servis edildiği en önemli mecralardan biri olması. Ülkedeki Yahudi lobisini temsil eden AIPAC ve ADL aylardır TikTok’un kapatılması için çalışıyor.


ABD'de TikTok yasağının en önemli nedenlerinden biri Gazze'deki soykırımın TikTok'a yansıması olarak görülüyor

ABD'de bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri açık bir şekilde TikTok'un Filistinliler tarafından etkili şekilde kullanılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Lawler Gazze'ye destek için düzenlenen öğrenci protestoları hakkında, "TikTok'u Gazze'de yaşananların ABD'de İsrail aleyhine kullanılmasını istemedikleri için" yasaklayacaklarını belirtti.

Trump ve TikTok

TikTok'un yasaklanmasına yönelik adımlar atan ABD Başkanı Biden, seçim döneminde aktif olarak kullandığı TikTok'u kullanmaya devam ediyor. ABD'de Demokratların başkanı adayı Kamala Harris de başkan seçimleri için başlattığı kampanyasında temmuz ayında TikTok'u da kullanmaya başladı.

2020 yılında TikTok'un kısıtlanması için adımlar atan Trump, daha sonra pozisyon değiştirerek uygulamanın yasaklanmaması yönünde açıklamalar yaptı. Hatta Trump, son seçim reklamlarında "Eğer TikTok'un kurtulmasını istiyorsanız Başkan Trump'a oy verin" şeklinde çağrıda bulundu.


Madalyonun arka yüzü

dünya genelinde birçok ülkede çeşitli nedenlerle yasaklanıyor. Ülkelerin TikTok'a yönelik suçlamalarına bakıldığında
"Çin'in propaganda aracı olma, sosyal dokuya zarar verme, genel ahlakı bozma, devlet tehdidi yaratma, işsizliğe teşvik etme ya da neden olma, kişisel veri güvenliğini tehdit etme ve çocuk istismarı veya çocuk mahremiyeti
" gibi gerekçelere rastlanıyor.
TikTok 'genel ahlakı bozma' gerekçesiyle ülkeler tarafından yasaklanıyor

TikTok'un yasaklandığı ülkeler

  1. Hindistan
  2. Afganistan
  3. İran
  4. Pakistan
  5. Tayvan
  6. Nepal
  7. Somali
  8. Endonezya
  9. Birleşik Krallık
  10. Ürdün


TikTok ve Türkiye

TikTok’a yönelik tartışmalar, son dönemde
de artmış durumda. Bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik hukuki soruşturmalarla başlayan,
'para karşılığı müstehcen yayın yapan' ve 'bir saatte 100 bin TL topladığı'
öne sürülen L.K. isimli şahısla ivme kazanan tartışmalar,
"TikTokKapatılsın"
etiketiyle bir kampanyaya dönüştü.
TikTok Türkiye Sözcüsü: "Kapatılmamız için bir ortam olduğunu çok düşünmüyoruz"

Sosyal medya kullanıcıları,
'Kadın kılığına giren erkek' ve 'Yaşlı bir erkekle müstehcen diyalog kuran kadın'
yayınları gibi çeşitli içerikleri paylaşarak
'kepazelik, rezalet ve iğrençlik'
gibi ifadelerle sundu. Yayıncılara verilen hediyeler, canlı yayın yapan fenomenler üzerinden dolandırıcılık vb. konular gündeme getirildi.


#TikTok
#ABD
#Trump
#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Çin
#Sosyal medya

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