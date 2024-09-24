Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar, ABD'de ise yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD yönetimi tarafından

kullanıcıların kişisel bilgilerini

Pekin yönetimine iletmek ve

manipülasyona açık hale getirmekle

suçlanıyor. Suçlamaların asıl nedeni ise platformun

İsrail'in savaş suçlarının servis edildiği