ABD, TikTok'u Amerikalı kullanıcıların kişisel bilgilerini Pekin yönetimine iletmek suçuyla yasaklıyor. Asıl neden ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını en fazla duyuran platformun TikTok olması.
Yasağın asıl nedeni: Gazze sansürü
Ana akım medyanın sorgusuz sualsiz İsrail lobisine boyun eğdiği ABD’de “çatlak” seslere tahammül yok. ABD'de TikTok yasağının asıl nedeni İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarının servis edildiği en önemli mecralardan biri olması. Ülkedeki Yahudi lobisini temsil eden AIPAC ve ADL aylardır TikTok’un kapatılması için çalışıyor.
ABD'de bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri açık bir şekilde TikTok'un Filistinliler tarafından etkili şekilde kullanılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Lawler Gazze'ye destek için düzenlenen öğrenci protestoları hakkında, "TikTok'u Gazze'de yaşananların ABD'de İsrail aleyhine kullanılmasını istemedikleri için" yasaklayacaklarını belirtti.
Trump ve TikTok
TikTok'un yasaklanmasına yönelik adımlar atan ABD Başkanı Biden, seçim döneminde aktif olarak kullandığı TikTok'u kullanmaya devam ediyor. ABD'de Demokratların başkanı adayı Kamala Harris de başkan seçimleri için başlattığı kampanyasında temmuz ayında TikTok'u da kullanmaya başladı.
2020 yılında TikTok'un kısıtlanması için adımlar atan Trump, daha sonra pozisyon değiştirerek uygulamanın yasaklanmaması yönünde açıklamalar yaptı. Hatta Trump, son seçim reklamlarında "Eğer TikTok'un kurtulmasını istiyorsanız Başkan Trump'a oy verin" şeklinde çağrıda bulundu.
Madalyonun arka yüzü
TikTok'un yasaklandığı ülkeler
- Hindistan
- Afganistan
- İran
- Pakistan
- Tayvan
- Nepal
- Somali
- Endonezya
- Birleşik Krallık
- Ürdün