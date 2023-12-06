TikTok’a sıkı takip

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 ayda yasa dışı içeriklere sahip bin 332 TikTok hesap yöneticisinden 13’ünün tutuklandığını söyledi. Medya temsilcileri ile buluşan Yerlikaya, bakanlığının 180 günlük faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Fenomenler konusunda çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarını yöneten 92 kişinin de tutuklandığını belirtti.

14 TİKTOK’ÇUYA SINIR DIŞI

Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik, son 6 ayda, 431 operasyonda düzenlendiğini ve 66 kişi tutuklandığını belirten Yerlikaya, “Sosyal medya platformu olan TikTok ile ilgili müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticiler hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip bin 332 hesap yöneticisinden 13’ü tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor” diye konuştu.

ÖRGÜTLER KAFES’E GİRDİ

“Kafes” operasyonlarının devam edeceğine dikkat çeken Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı. Bin 304’ü tutuklanırken, 876’sı hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

Terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, bölücü örgüt PKK’ya karşı 13 bin 641, FETÖ’ye 2 bin 839, DEAŞ’a 728 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda PKK/KCK’dan 770 kişinin, FETÖ’den 933 kişinin, DEAŞ’tan ise 317 kişinin tutuklandığını bildirdi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI NARVAS

Uyuşturucuyla mücadele noktasında NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) projesini açıklayan Yerlikaya, “Bu projemiz, 1 Kasım 2023 itibarıyla da 30 büyükşehrimizde uygulanıyor. NARVAS Projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı içinde narkotik konulu 9 bin 675 ihbar alındı. Aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı, 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs ise yakalandı” şeklinde konuştu.

BİLİŞİM SUÇLARINA KISKAÇ

Sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik yapılan mücadeleye dikkat çeken Yerlikaya, “Terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 266 bin 93 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. Tespit edilen 11 bin 78 şahsın bin 185’i gözaltına alındı. 92’si ise tutuklandı. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise toplam 687 operasyon düzenlendi, 898 kişi tutuklandı” şeklinde konuştu.

Yasa dışı eylemlere izin vermeyiz

Bakan Yerlikaya, İsrail istihbaratına dönük söz konusu iddiaların sorulması üzerine “İstihbarat teşkilatımızın basına konuyla ilgili bildirimi yayınlandı. İsrail’deki muhataplarıyla bunları paylaştıklarını ve kesinlikle kabul edilemez bulduklarını ve bunun ağır bedeli olduğunu özellikle altını çizerek belirttik. Biz ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası hiçbir kişinin yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Bu noktada çalışmaya devam ediyoruz” cevabını verdi.

Paramotora karşı yeni konsept

Başkentte 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na dönük saldırıya ilişkin ise Bakan Yerlikaya, “Paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerde biz üzerinde bir araştırma yaptık. Paramotorla sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’mızın çalışmaları var. Tedbirleri çok daha yukarıya alındığını, alınacağını biliyorum. Bu terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanmasında son dönemde bunlara yoğun ilgi var. Biz ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz”

diye konuştu.







