TikTok 6 ayda 7,1 milyon içeriği sildi

TikTok METAPSA (Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Pakistan, Güney Asya) Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen, ayda 1 milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok'ta güvenliği sağlamak yürüttükleri çalışmaları anlattı. Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespitini sağlayan yapay zeka teknolojisi hem de 40 binden fazla kişiden oluşan manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini vurgulayan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin "topluluk kuralları"na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını söyledi.

Gelen, "Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık döneminde globalde 427 milyonu aşkın TikTok hesabı kapatıldı. Bunların 379,7 milyonu sahte olduğu tespit edilen hesaplardı. 41,8 milyon hesap ise 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kaldırıldı. Bunların yanında 7 milyondan fazla hesap da topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı." diye konuştu.

TikTok'un global olarak her çeyrekte "Güvenlik ve Şeffaflık Raporu"nu yayımladığı ve kamuoyuyla paylaştığı bilgisini veren Gelen, şöyle devam etti: "Bu raporda ortaya koyulan sonuçlara göre, Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında toplam 7 milyon 97 bin 236 video topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 98,67'si kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88,66'sı ise 24 saat içinde kaldırılarak silindi. Raporun öne çıkan verilerine göre, otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranı bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldi. Ayrıca, proaktif tespit oranı yüzde 98,2'yle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı."