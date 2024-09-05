ABD'de yine okulda silahlı katliam: Şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.





Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "çok sayıda yaralının bulunduğunu ve şüphelinin gözaltında olduğunu" söyledi.

CNN: Şüpheli 14 yaşında

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, şüphelinin 14 yaşında erkek bir çocuk olduğunu belirtirken, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Biden'dan "silah satışında güvenlik kontrolü" çağrısı

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.





Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.





Daha sonra olayla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.





Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.





Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.











