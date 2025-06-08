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ABD'den Musk planı: Devletle sözleşmelerin ihlali halinde...

ABD'den Musk planı: Devletle sözleşmelerin ihlali halinde...

16:218/06/2025, Pazar
AA
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CBS News kanalının haberine göre Warren, ABD Başkanı Donald Trump ile Musk arasındaki anlaşmazlığın ardından Dışişleri Bakanı Rubio'ya mektup yazdı.
CBS News kanalının haberine göre Warren, ABD Başkanı Donald Trump ile Musk arasındaki anlaşmazlığın ardından Dışişleri Bakanı Rubio'ya mektup yazdı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın devletle sözleşmelerini ihlal etmesi durumunda uygulanacak olası ulusal güvenlik planlarının detaylarını istedi.

CBS News kanalının haberine göre Warren, ABD Başkanı Donald Trump ile Musk arasındaki anlaşmazlığın ardından Dışişleri Bakanı Rubio'ya mektup yazdı.

Musk'ın Trump ile arasındaki gerilim nedeniyle ABD Devletiyle yaptığı sözleşmeleri ihlal etmesinin, ülkenin ulusal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Warren, "Başkan ile bir milyarder arasındaki önemsiz sosyal medya kavgası, ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmamalıdır." ifadesini kullandı.


Warren, Musk'ın Starlink sistemini kapatmasının hükümetin uydu iletişimi üzerindeki etkilerini ve SpaceX'e yönelik olası acil durum planlarını da sordu.


Senatör Warren, mektupta Rubio'dan Trump yönetiminin tedarikçi bağımlılığı, tekelleşme ya da yüklenicilerin ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı reddetmesi durumlarına karşı sahip olduğu yetki ve seçeneklere ilişkin herhangi bir analiz yapıp yapmadığını da açıklamasını istedi.


Bu bilgilerin 14 Haziran'a kadar Kongre ve kamuoyuyla paylaşılabilecek şekilde açık yanıtla iletilmesini talep eden Warren ancak gizli bilgilendirme oturumunun da yeterli olabileceğini belirtti.




#ABD Başkanı Donald Trump
#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
#ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren
#SpaceX'in sahibi Elon Musk
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