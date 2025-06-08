Beyaz Saray'dan satılık Tesla: Trump ve Elon Musk savaşı devam ediyor

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere araç aldığını söyleyen Trump o dönem "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.