Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump yönetimi gemileri yaktı: Silahlı Ulusal Muhafızlar sokağa çıkıyor

Trump yönetimi gemileri yaktı: Silahlı Ulusal Muhafızlar sokağa çıkıyor

10:208/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump’ın göçmen baskınlarına karşı Los Angeles’ta artan protestolar.
ABD Başkanı Trump’ın göçmen baskınlarına karşı Los Angeles’ta artan protestolar.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini duyurdu.

ABD Başkanı
Donald Trump
'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta devam eden protestolara, Ulusal Muhafızların müdahale edeceğini açıkladı.

"Güvenlik kesin bir şekilde sağlanacak"


Homan, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini belirterek, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de protestocuları tutuklamak için Los Angeles'a 2 bin Ulusal Muhafızın gönderileceğini bildirdi.




#Donald Trump
#Los Angeles
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 8 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!