Trump yönetimi gemileri yaktı: Silahlı Ulusal Muhafızlar sokağa çıkıyor

ABD Başkanı Trump’ın göçmen baskınlarına karşı Los Angeles’ta artan protestolar.
ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini duyurdu.
ABD Başkanı
Donald Trump
'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta devam eden protestolara, Ulusal Muhafızların müdahale edeceğini açıkladı.
"Güvenlik kesin bir şekilde sağlanacak"
"Güvenlik kesin bir şekilde sağlanacak"
Homan, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini belirterek, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de protestocuları tutuklamak için Los Angeles'a 2 bin Ulusal Muhafızın gönderileceğini bildirdi.
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