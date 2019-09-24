Dünya ABDden Türkiyeye yeni teklif
AMERİKA

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türk heyeti ile görüştü. ABD'nin Türkiye'ye F-35 ve ekonomi içerikli bir teklif sunması bekleniyor. Teklif ile Patriot ve F-35 konularında yeni tekliflerin verilmesi bekleniyor. Teklif ile Alüminyum ve çelikte vergilerin düşmesi bekleniyor. ABD'nin teklifi sözlü olarak iletildi. Teklifin yazılı olarak da verilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
ABD Ankara Büyükelçiliği
ABD Ankara Büyükelçiliği

ABD'nin yeni teklifini Ankara Büyükelçisi David Satterfield sözlü olarak Türk heyetine iletti.

  • Satterfield, "Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Teklifin F-35, Patriot sistemi, çelik, alüminyumda gümrüklerin düşürülmesini kapsaması bekleniyor.

S-400 KRİZİNİN ARDINDAN YENİ HAMLE

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası, gerilen ilişkiler sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor. ABD tarafından hazılanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret anlaşması' paketinin çerçevesini Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluşturacak. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yer alacak.

  • ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Konulan 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü.

ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM: TÜRKİYE'Yİ GERİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİ

ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.

ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasına ilişkin mutabakata varıldığı ve görüşme için planlamaların yapıldığı da öğrenildi

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