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AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı

AB'den ABD'ye tarife misillemesi uyarısı

17:2712/07/2025, Cumartesi
AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.


ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarına işaret eden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.


Von der Leyen, AB'nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip piyasalarından olduğuna işaret ederek, "AB, ABD ile müzakereli bir çözüme sürekli olarak öncelik vermiştir" ifadesini kullandı.


ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.


ABD Başkanı Trump, bugün AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.


AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.

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