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AB'den İsrail'in yargılanmasına destek: UAD kararları derhal uygulansın

Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargılanması kararlaştırıldı. "İsrail operasyonları derhal durdurmalı" denilen karara destek veren Avrupa Birliği, "UAD'ın kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar bu kararlara uymak zorundadır. AB bu kararların eksiksiz, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını talep etmektedir." açıklamasını yaptı.

20:59 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 21:44 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa Birliği, UAD'ın tedbir kararının derhal uygulanmasını istedi.
Avrupa Birliği, UAD'ın tedbir kararının derhal uygulanmasını istedi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinliyi katletti. Saldırılarda en az 63 bin kişi de yaralandı. Binlerce Filistinli ise enkaz altında kaldı.

İsrail soykırımdan yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün açıkladı. UAD, İşgalci İsrail'in talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti.

Adalet Divanı ayrıca İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar verdi. "İsrail operasyonları derhal durdurmalı" diyerek Gazze'de yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduklarını kaydeden divan üyeleri, İsrail'in bir ay içinde mahkemeye rapor vermesini kararlaştırıldı.

AB'den İsrail'in yargılanmasına destek: UAD kararları derhal uygulansın

Avrupa Birliği, UAD'ın aldığı karar sonrasında yaptığı yazılı açıklamada,
"AB, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na yönelik devam eden desteğini bir kez daha teyit etmektedir. UAD'ın kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar bu kararlara uymak zorundadır. AB bu kararların eksiksiz, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını talep etmektedir.
" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği geç de olsa Filistin'e destek oldu: İsrail'e verdiği destekler nedeniyle hedefteydi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulamış, terör devletinin kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceklerini vurgulamıştı.

AB Parlamentosu Başkanı Leyen, Filistinlileri 'insanları diri diri yakmakla' suçlamıştı

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen 'soykırım' davasında İsrail'in kendisini aklamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarını kullanmasına tepki göstermişti.

Leyen'i 'pervasız' olarak nitelendiren Daly,
"Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı."
ifadesini kullanmıştı.

Terör devletinden taraf olan Leyen, Hamas'ı 'insanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla' suçlamıştı.






#Avrupa Birliği
#Gazze
#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
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