AB'den İsrail'in yargılanmasına destek: UAD kararları derhal uygulansın

"AB, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na yönelik devam eden desteğini bir kez daha teyit etmektedir. UAD'ın kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar bu kararlara uymak zorundadır. AB bu kararların eksiksiz, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını talep etmektedir.