ABD'ye ait 60 milyon dolarlık savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü

ABD Donanması'nın Yemen'e saldırılarında görev alan USS Harry S. Truman gemisinden bir jet uçağın kayarak Kızıldeniz'e düştüğü bildirildi.
ABD Donanmasının yaptığı açıklamaya göre, USS Harry S. Truman gemisinin güvertesinde çekilmekte olan bir F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü. ‘Super Hornet' tipi savaş uçağının pilot koltuğunda bulunan mürettebat üyesi ile uçağı çeken araçtaki görevlinin atlayarak kurtulduğu ve bir personelin hafif yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki uçağın kurtarılıp kurtarılmayacağının belli olmadığını söyledi.