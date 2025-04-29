ABD'ye ait 60 milyon dolarlık savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü

ABD Donanmasının yaptığı açıklamaya göre, USS Harry S. Truman gemisinin güvertesinde çekilmekte olan bir F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü. ‘Super Hornet' tipi savaş uçağının pilot koltuğunda bulunan mürettebat üyesi ile uçağı çeken araçtaki görevlinin atlayarak kurtulduğu ve bir personelin hafif yaralandığı kaydedildi.