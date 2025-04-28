ABD: 15 Mart'tan bu yana Husilere ait 800'den fazla hedefi vurduk

CENTCOM'un sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Husilerin "seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye devam ettiği" sürece saldırıların devam edeceği belirtildi.





Açıklamada, 15 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Husilere karşı başlatılan saldırılarda 800'den fazla hedefin vurulduğu ve bu saldırılarda "yüzlerce Husi savaşçısı ile çok sayıda liderin" öldürüldüğü aktarıldı.





Operasyon güvenliğini korumak için mevcut ve gelecekteki operasyon detaylarının paylaşılmayacağına işaret edilen açıklamada, saldırılarda çok sayıda hava savunma sistemi, gelişmiş silah üretim tesisi ve gelişmiş silah depolarının imha edildiği vurgulandı.





Açıklamada, Husilerin balistik füze fırlatma kabiliyetinin ABD operasyonları nedeniyle yüzde 69, kamikaze dron saldırılarının da yüzde 55 azaldığı bildirildi.





ABD'nin Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıya da değinilen açıklamada, "ABD saldırıları Ras İsa Limanı'nın yakıt kabul etme kabiliyetini yok etti ki bu da Husilerin sadece operasyon yürütme değil aynı zamanda terör faaliyetleri için milyonlarca dolar gelir elde etme kabiliyetlerini de etkilemeye başlayacak." ifadesi kullanıldı.









Açıklamada, saldırıların, USS Harry S. Truman ve Carl Vinson uçak gemilerini içeren kuvvetler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Yemen'e yönelik hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.





ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.





Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 285 kişi hayatını kaybetmiş, 483 kişi yaralanmıştı.

Son olarak, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.



