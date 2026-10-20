Libya'nın onayladığı Türkiye ile deniz yetki muhtırası Yunanistan'ı panikletti: Geçersiz ve hukuka aykırı

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

İki ülkenin Akdeniz'de elini güçlendiren muhtıranın onaylanmasıyla Yunanistan adeta çılgına döndü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına tepki gösterdi.

Yunanistan'dan anlaşmanın 'hukuku ihlal ettiği' iddiası

Bakanlık, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına karşı çıkarak, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.

"Durum ortaklara bildirildi"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya’nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı, Libya’ya Doğu Akdeniz’deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.

Dünya

Türkiye ile Libya'nın deniz yetki anlaşması AB'yi çıldırttı: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanındayız

Gündem

Deniz yetki alanları mutabakatı Libya Meclisi'nde kabul edildi: Onay sonrası MİT Başkanı Kalın'dan Dibeybe ile kritik görüşme

Gündem

Libya’dan Türkiye ile stratejik hamle: Onay verildi