Akran cinayeti TikTok’u kapattırdı: Arnavutluk’ta bir yıl boyunca yasak

Arnavutluk, TikTok sebebiyle 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında platformu yasaklama kararı aldı. Hükümet, gençler arasında artan şiddet vakalarını engellemek amacıyla TikTok'a bir yıl süreyle erişimi kısıtladı.
Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.
14 yaşındaki çocuk akranını öldürmüştü
Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.
Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.
Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti.