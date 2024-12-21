Akran cinayeti TikTok’u kapattırdı: Arnavutluk’ta bir yıl boyunca yasak

, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "

, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.