Alman Bakan Maas’tan Ermeni vekile cevap: Azerbaycan'ın yabancı savaşçılarından bahsediyorsunuz ama hiçbir kanıtız yok
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki oturumda Ermeni bir milletvekilinin Karabağ’da yabancı savaşçıların bulunduğuna yönelik sorusunu yanıtlayan Almanya Dışişleri bakanı Heiko Maas, “Dağlık Karabağ'da yabancı savaşçıların bulunduğunu iddia ediyorsunuz ama şimdiye dek bu konuda her hangi bir kanıt bulunamadı” dedi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) oturumunda, Ermeni bir milletvekili tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a Azerbaycan’ın “Karabağ’da yabancı savaşçıları kullandığına” yönelik bir soru yöneltildi.
Bu soruya yanıt veren Alman Bakan Maas, “Dağlık Karabağ'da yabancı savaşçıların bulunduğunu iddia ediyorsunuz ama şimdiye dek bu konuda her hangi bir kanıt bulunamadı” dedi.