Almanya'da yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendi

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Kriminal Dairesi (BKA), bu yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendiğini açıkladı.
İslam karşıtı suçlar en çok aşırı sağcılar tarafından işlendi
Raporda 376 suçtan 319'unun aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi. Bu yılın ilk 5 ayında İslamofobik suçlar nedeniyle 213 şüpheli tespit edilirken, sadece 3 olayda tutuklama kararı verildi. En fazla İslam karşıtı suçun işlendiği eyalet ise Kuzey Ren Vestfalya oldu. Bu eyalette yılın ilk 5 ayında 46 İslam karşıtı suç işlendi. Müslümanlara yönelik özellikle ayrımcılık kapsamındaki suçlar ağırlıklı olarak iş ortamında ve kamu hizmeti alınan dairelerde yaşandı.
Haziran ayında İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı raporda da ülkede 2024'te İslam karşıtı 3 bin 80 vaka kaydedildiği belirtilmişti.