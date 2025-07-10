Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya'da yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendi

Almanya'da yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendi

17:2510/07/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Kriminal Dairesi (BKA), bu yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendiğini açıkladı.

Alman Federal Meclisindeki
Yeşiller Partisi
milletvekilleri Lamya Kaddor, Schahina Gambir ve Marlene Schönberger'in ortak soru önergesine Alman hükümeti adına cevap veren Federal Kriminal Dairesi, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde İslam karşıtı 376 suç işlendiğini açıkladı. Kriminal Dairesinin verdiği cevaba göre, 376 suçun 21'i bedensel yaralama, 30'u mala zarar verme, 32'si propaganda, 166'sı ayrımcılık ve nefret, 15'i cebir ve tehdit,100'den fazlası da diğer suçlar olarak kayıtlara geçti. İslam karşıtı suçların yarısından fazlası internet ortamında işlendi.

İslam karşıtı suçlar en çok aşırı sağcılar tarafından işlendi


Raporda 376 suçtan 319'unun aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi. Bu yılın ilk 5 ayında İslamofobik suçlar nedeniyle 213 şüpheli tespit edilirken, sadece 3 olayda tutuklama kararı verildi. En fazla İslam karşıtı suçun işlendiği eyalet ise Kuzey Ren Vestfalya oldu. Bu eyalette yılın ilk 5 ayında 46 İslam karşıtı suç işlendi. Müslümanlara yönelik özellikle ayrımcılık kapsamındaki suçlar ağırlıklı olarak iş ortamında ve kamu hizmeti alınan dairelerde yaşandı.


Haziran ayında İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı raporda da ülkede 2024'te İslam karşıtı 3 bin 80 vaka kaydedildiği belirtilmişti.




#Almanya
#İslam
#Yeşiller Partisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları