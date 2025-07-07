Almanya üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Almanya'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde devam eden orman yangınlarına karşı mücadele devam ediyor.
Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırında yer alan ve bir dönem Sovyetlerin eğitim alanı olarak kullanılan Gohrischheide doğal koruma alanında, yangın söndürme çalışmalarının kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle zorlukla yürütüldüğü belirtildi.
Yetkililer, yangının yaklaşık 2 bin 100 hektarlık bir alanı etkilediğini tahmin edildiğini açıklarken, uydu görüntüleriyle hasarın boyutunu değerlendirmek için analiz yapıldığı duyuruldu.