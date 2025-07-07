Almanya üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yaklaşık 5 gündür devam eden orman yangınlarının, sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve su teminindeki zorluklar nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yaklaşık 5 gündür devam eden orman yangınlarının, sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve su teminindeki zorluklar nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırında yer alan ve bir dönem Sovyetlerin eğitim alanı olarak kullanılan Gohrischheide doğal koruma alanında, yangın söndürme çalışmalarının kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle zorlukla yürütüldüğü belirtildi.