Dünya Avrupa Birliğinden Bangladeşteki Arakanlı Müslüman sığınmacılara 6 milyon dolar yardım
AVRUPA

Avrupa Birliğin'den Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacılara 6 milyon dolar yardım

Avrupa Birliğinin, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman sığınmacılar için 6 milyon dolar yardım sağlayacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Biriminin (ECHO) Arakanlı Müslümanlar ile onlara ev sahipliği yapan toplumlara yapacağı yardıma aracılık etmekten mutluluk duyulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğinden Bangladeşteki Arakanlı Müslüman sığınmacılara 6 milyon dolar yardım
Arşiv.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada 6 milyon dolarlık yardımın, mültecilerin güvenliği ve refahının gözlemlenmesi, cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, bu şiddete müdahaleyi güçlendirme ve çocukların koruma ile destek hizmetlerine erişimi gibi alanlara destek sağlayacağı aktarıldı.

UNHCR Bangladeş Temsilcisi Johannes Van Der Klaauw, Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslüman mülteciler ile onlara ev sahipliği yapan topluluklara yapılan bu yardımın paha biçilemez olduğunu ifade etti.

AB'nin Bangladeş'teki insani programlarının sorumlusu Anna Orlandini, Bangladeş'te yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman mültecinin zor koşullarda yaşamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Orlandini, bu mültecilerin başta korunma olmak üzere birçok konuda tam desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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