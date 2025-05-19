Avrupa ülkelerinden ortak bildiri: İsrail, Gazze'ye insani yardımlara izin vermeli

İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de kıtlık yaşanıyor.
İngiltere ve Fransa'nın hazırladığı, çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı ortak açıklamada İsrail'den Gazze'ye saldırılarını derhal durdurup insani yardımlara izin vermesi istendi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmamaları ve yardımlara yönelik kısıtlamaları kaldırmaması durumunda harekete geçileceği de vurgulandı.
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