Avrupa'daki Müslüman toplulukları temsilcilerinden Brüksel'de 'Gazze' toplantısı

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İslami çatı kuruluşlarının temsilcileri, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun basın merkezinde bir araya gelerek ortak bir duruş sergiledi ve Gazze Deklarasyonu’nu kamuoyuna sundu. Brüksel'de bir araya gelen yetkililer Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.
Belçika'nın başkenti Brüksel, Müslüman toplulukların temsilcileri bir araya geldi. Belçika Müslümanları Temsil Kurulu (EMB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Norveç İslam Konseyi (IRN) ve Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Danimarka Müslümanlar Birliği (DMU), Fransa İslam Konseyi (CFCM), İtalya İslam Cemaatleri ve Kuruluşları Birliği (UCOII), Hollanda Müslümanlar ve Hükümet İrtibat Kurulu (CMO) yetkilileri katıldı.
Almanca, İngilizce ve Fransızca basın açıklaması
Müslüman toplulukların temsilcileri, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısının yapıldığı ortak bir bildiriye imza atarken, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak bir basın açıklaması yapıldı. İngilizce açıklamayı IRN Başkanı Masoom Zubair, Almanca açıklamayı KRM Başkanı Burhan Kesici ve Fransızca açıklamayı EMB Üyesi Ramadan Gianai yaptı.