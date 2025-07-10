Avrupa'daki Müslüman toplulukları temsilcilerinden Brüksel'de 'Gazze' toplantısı

Ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardıma tam anlamıyla erişim sağlanması, uluslararası hukukun uygulanması, sivillerin ve altyapının hedef alınmasına son verilmesi, Avrupa hükümetleri ve kurumları tarafından daha güçlü ve ilkesel adımlar atılması çağrıları yapıldı.