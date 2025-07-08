Bu kez Hanzala Gazze yolunda

Daha önce Madleen gemisiyle Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) yeni bir yardım gemisinin daha Gazze’ye doğru yola çıkacağını duyurdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hanzala (Handala) adlı sivil geminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik "ölümcül ablukasını kırarak" Filistinlilere insani yardım götürmek üzere 13 Temmuz'da İtalya’nın Siracusa kentinden yola çıkacağı belirtildi.

Gazze'nin bombalanmasına ve insanların aç bırakılmasına karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada, Hanzala'dan önce insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye İsrail'in saldırdığı ve 12 gönüllüyü alıkoyduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze'de olanlar sürerken insani yardım götürme amacından vazgeçilmeyeceği ifade edilerek Hanzala'da sağlık personeli, avukatlar, aktivistler ve gazeteciler gibi sivil gönüllülerden oluşan ekibin bulunacağı kaydedildi. Hanzala isminin, "adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci bir çocuğu" tasvir eden Filistinli bir çizgi film karakterinden esinlenildiği kaydedildi.