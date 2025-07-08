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Bu kez Hanzala Gazze yolunda

Bu kez Hanzala Gazze yolunda

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hanzala.
Hanzala.

İsrail tarafından usulsüzce müdahale edilen Madleen gemisinin ardından şimdi de Hanzala (Handala) isimli gemi, Gazze’ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için yola çıkıyor. Hanzala, 13 Temmuz'da Filistinlilere insani yardım götürmek için İtalya'dan demir alacak.

Daha önce Madleen gemisiyle Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) yeni bir yardım gemisinin daha Gazze’ye doğru yola çıkacağını duyurdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hanzala (Handala) adlı sivil geminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik "ölümcül ablukasını kırarak" Filistinlilere insani yardım götürmek üzere 13 Temmuz'da İtalya’nın Siracusa kentinden yola çıkacağı belirtildi.

AMACIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Gazze'nin bombalanmasına ve insanların aç bırakılmasına karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada, Hanzala'dan önce insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye İsrail'in saldırdığı ve 12 gönüllüyü alıkoyduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze'de olanlar sürerken insani yardım götürme amacından vazgeçilmeyeceği ifade edilerek Hanzala'da sağlık personeli, avukatlar, aktivistler ve gazeteciler gibi sivil gönüllülerden oluşan ekibin bulunacağı kaydedildi. Hanzala isminin, "adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci bir çocuğu" tasvir eden Filistinli bir çizgi film karakterinden esinlenildiği kaydedildi.

Madleen yolculuğunu tamamlayamadı

  • Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla için yola çıkan Madleen isimli gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan hareket etmişti. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti. Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran’da İsrail’in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.


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