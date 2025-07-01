Marmaralı doktorlardan Gazze tepkisi

Marmara Tıp’ın 37’nci dönem mezunları olarak sahneye çıktıklarını belirten Meryem Yelmer, “Bizim için o sahneye “Doktorlar Soykırıma Karşı, Özgür Filistin” yazan bir pankartla çıkmak, en az tıp fakültesi diploması almak için çıkmak kadar anlamlıydı. İsrail dünyanın en amansız patojenidir. Biz de tarafımızı belli etmek istedik” dedi. Mezun öğrencilerden Şükran Akbal, “Zulme karşı mazlumların sesi olmak için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Pankart ve kefiyelerle törene katılmaya karar verdik” diye konuştu. Dr. Ertuğrul Yelmer ise, “Bizler ne yazık ki çocukluğumuzdan itibaren ‘İsrail Gazze'yi vurdu’ haberleriyle büyüyen bir nesiliz. Bu duruma alışmadık, alışmayacağız. Masum sivillerin düşmanca bir ideoloji ile acımasızca katledilmesi ve bu durumun önüne geçemiyor olmak bir Müslüman olarak bizleri kahrediyor” ifadelerini kullandı.