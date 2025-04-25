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Avrupa’ya 'İHA Duvarı'

Avrupa’ya 'İHA Duvarı'

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu sınırında kapsamlı bir yeni savunma girişimi başlatan NATO, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşına yanıt olarak gözetleme ve caydırıcılık yeteneklerini artırıyor. "İHA Duvarı" adı verilen proje, Norveç'ten Polonya'ya kadar uzanan kesintisiz bir insansız hava araçları katmanı öngörüyor. Bu sistemler, saldırılara ve alışılmadık savaş taktiklerine karşı savunma sağlamak için son teknolojiyi kullanıyor. İHA Duvarı, NATO'nun doğu kanadı boyunca, özellikle Rusya sınırındaki savunmasız bölgelerde kalıcı bir erken uyarı ve keşif ağı olarak hizmet etmek üzere tasarlandı.



#İHA
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