Lazer çağı başladı: İHA'lar artık füze eritiyor

ABD merkezli savunma şirketi General Atomics, askeri teknoloji alanında ezber bozan yeni lazer sistemini tanıttı. Sistem, insansız hava araçlarına (İHA) monte edilebilen ve düşman füzelerini havada etkisiz hale getirebilen türünün ilk örneği olarak dikkat çekti.





Sistem, General Atomics’in MQ-9B SkyGuardian adlı otonom keşif ve gözetleme drone'una entegre edildi. Şu anda yaklaşık 25 kilovat enerji yayabilen lazer, küçük çaplı hedefleri yok etmede etkili. Şirket, bu gücün 300 kilovata kadar çıkarılabileceğini ve bu sayede büyük uçakların ve füzelerin dahi eritilebileceğini belirtiyor.





Lazer teknolojisi, darbeli ve sürekli atış yapabilme kabiliyetiyle her türlü çevresel koşulda çalışabiliyor. Etkinlik sırasında gösterilen görüntülerde, MQ-9B'nin lazerle İran yapımı Şahid tipi kamikaze İHA’lara benzer hedefleri başarıyla düşürdüğü görüldü.





MALİYET VE ETKİNLİK AVANTAJI

Mevcut sistemlerde bu tür tehditleri etkisiz hale getirmek için pahalı ve tek kullanımlık füzeler kullanılırken, lazer sistemleri hem daha ucuz hem de sınırsız kullanım avantajı sağlıyor. Lazer ışını doğrudan yok edilemediğinden ve enerjisi sürdüğü sürece hedefe hasar vermeye devam ettiğinden, ordular için son derece cazip bir alternatif haline geliyor.





EN BÜYÜK ENGEL: ENERJİ

Yine de bu sistemin önünde önemli bir engel var: enerji kısıtı. MQ-9B drone'ları tek şarjla 40 saatten fazla uçabiliyor, ancak lazer sisteminin bu süreyi ne kadar kısaltacağı henüz bilinmiyor.





GELECEĞİN SAVAŞI LAZERLE Mİ YAPILACAK?

Bu gelişme, ABD ordusunun uzun süredir üzerinde çalıştığı havadan yüksek enerjili lazer (HEL) teknolojilerine büyük bir adım olarak görülüyor. Daha önce SHiELD programı gibi bazı projeler, test aşamasına dahi geçemeden iptal edilmişti. Ancak General Atomics’in başarısı, bu teknolojilerin sahada kullanılabilir hale gelmesinin artık uzak bir hedef olmadığını gösteriyor.





Özellikle Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalarda görülen sürü drone saldırılarının artması, bu tür sistemlerin önemini daha da artırıyor. Son veriler, yalnızca 1 Ağustos 2024 ile 1 Mart 2025 arasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 15 binden fazla Şahid tipi saldırı İHA’sı fırlattığını ortaya koyuyor.



